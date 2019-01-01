Нацсовет проверит новый телеканал Мураева из-за самовольного изменения логотипа, формата и программной концепции

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 14 ноября назначил внеплановую проверку компании, которую выкупил для запуска телеканала «Наш» внефракционный народный депутат Евгений Мураев. Проверка назначена телеканалу «Макси ТВ» (ООО «Наша Прага»), которым владеет отец политика – Владимир Мураев.
Мониторинг от 8 ноября показал, что телеканал самовольно изменил логотип (с «Макси ТВ» на «Макси ТВ незабаром НАШ»). Также вещатель не придерживается собственной программной концепции – не транслирует культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные, детские передачи и фильмы, которые по лицензии должны длиться от 1 часа 20 минут до 3 часов 40 минут в сутки. Самовольно изменен формат вещателя – вместо культурологически-развлекательного с кинопоказом на информационно-аналитический.
Директор юрлица телеканала – Тимур Мартиросян – коротко сообщил членам Нацсовета, что претензии регулятора не обоснованы: «Мы ничего не нарушаем. Логотип размещен как знак». Глава Нацсовета Юрий Артеменко в ответ заверил, что нарушил ли телеканал, покажет проверка.
Мартиросян месяц тому назад уверял в личной переписке с «Телекритикой» по Facebook, что не сотрудничает с новым телеканалом Мураева. Скриншот переписки с Мартиросяном есть в наличии у ТК. В этот же вечер вещатель несколько изменил свой логотип, переместив надпись «незабаром "НАШ"» в другой угол экрана:
Как писала «Телекритика», телеканал «Наш» внефракционного народного депутата Евгения Мураева 7 ноября в 6:00 начал самовольное вещание в эфире спутникового телеканала Maxxi TV. Согласно данным госреестра, «Нашей Прагой» владеет кипрская компания «Демосена Инвестментс», ее владелец – отец Евгения Мураева Владимир. Последний с мая по октябрь фигурировал как бенефициар канала NewsOne. В запрещенной российской социальной сети «Одноклассники» Владимир Мураев, проживающий в Харькове, не скрывает своих антиукраинских взглядов.
Генпродюсером нового вещателя значится Евгений Дудник, экс-креативный продюсер NewsOne, шеф-редактор – Роксолана Завинская, которая на NewsOne была ведущей и главным редактором, директор продакшена – Елена Рудык, экс-директор NewsOne. Вещатель сотрудничает с политтехнологом Владимиром Грановским (на заглавном фото – по центру). В эфире канала указано, что речь идет о тестовом вещании, на экране отображен счетчик времени до полноценного вещания, запланированного на 19 ноября.
По данным «Телекритики», компания подала Нацсовету документ о смене логотипа, формата и программной концепции за день до выхода в эфир – 6 ноября. У регулятора есть месяц на обработку документации и принятие решения. Компания пока не подала регулятору пакет документов о смене собственника. Коллективу телеканала Maxxi TV объявили о смене собственности на собрании вечером в тот же день – 6 ноября. Предыдущими собственниками Maxxi TV были Виктория Семененко (25%) и Александр Чернецкий (75%), вещатель транслировал женские программы и телемагазины.
Фото – Facebook телеканала «Наш»