Нацсовет проверит еще одну региональную телекомпанию «1+1 медиа» на предмет ретрансляции «2+2»

Это шестая компания из аналоговой сети «2+2», которой Нацсовет назначил проверку по данному вопросу. 27 сентября Нацсовет назначил внеплановые проверки на предмет ретрансляции канала «2+2» пяти аналоговым региональным телекомпаниям «1+1 медиа»: «Приват ТВ Днепр» (вещает в Днепре), ТРК «ТБ-Стимул» (Кропивницкий), ТРК «S-ТЕТ» (Харьков), «Так ТВ+» (Николаев) и ТРК «Алекс ТВ» (Запорожье).

Как известно, цифровая лицензия «2+2» записана на ООО «Рєал Істейт-ТВ», спутниковая – на ООО «Гравіс-Кіно». Аналоговые частоты телеканала записаны, в частности, на шесть вышеперечисленных компаний. Логотип «2+2» оформлен в лицензиях этих шести компаний, у них прописана соответствующая сетке «2+2» программная концепция. Вещание оформлено как обмен продуктом – в копирайте собственных программ канала указан перечень всех юридических лиц. Обмен продуктом юридически позволяет ретрансляцию.

Нацсовет трактует ретрансляцию как субаренду частоты, что запрещено законодательством. Регулятор сослался на признаки нарушения «2+2 ТОР» трех норм закона «О телевидении и радиовещании»: части пятой статьи 43 (лицензиат не имеет права передавать канал вещания в субаренду другим организациям), части седьмой статьи 27 (лицензиат обязан выполнять условия лицензии) и пункта «а» части первой статьи 59 (ТРО обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии).