Нацсовет проверит еще одну региональную телекомпанию «1+1 медиа» на предмет ретрансляции «2+2»

Нацсовет по вопросам телевидение и радиовещание вчера на заседании назначил внеплановую проверку аналоговому телеканалу «2+2 ТОР» из Краматорска Донецкой области (ООО «Компанія інформації радіотелекомунікацій "ТОР"») на предмет ретрансляции «2+2». Мониторинг за 14 сентября в трактовании регулятора обнаружил круглосуточную ретрансляцию «2+2», не предусмотренную лицензией.
Это шестая компания из аналоговой сети «2+2», которой Нацсовет назначил проверку по данному вопросу. 27 сентября Нацсовет назначил внеплановые проверки на предмет ретрансляции канала «2+2» пяти аналоговым региональным телекомпаниям «1+1 медиа»: «Приват ТВ Днепр» (вещает в Днепре), ТРК «ТБ-Стимул» (Кропивницкий), ТРК «S-ТЕТ» (Харьков), «Так ТВ+» (Николаев) и ТРК «Алекс ТВ» (Запорожье).
Как известно, цифровая лицензия «2+2» записана на ООО «Рєал Істейт-ТВ», спутниковая – на ООО «Гравіс-Кіно». Аналоговые частоты телеканала записаны, в частности, на шесть вышеперечисленных компаний. Логотип «2+2» оформлен в лицензиях этих шести компаний, у них прописана соответствующая сетке «2+2» программная концепция. Вещание оформлено как обмен продуктом – в копирайте собственных программ канала указан перечень всех юридических лиц. Обмен продуктом юридически позволяет ретрансляцию.
Нацсовет трактует ретрансляцию как субаренду частоты, что запрещено законодательством. Регулятор сослался на признаки нарушения «2+2 ТОР» трех норм закона «О телевидении и радиовещании»: части пятой статьи 43 (лицензиат не имеет права передавать канал вещания в субаренду другим организациям), части седьмой статьи 27 (лицензиат обязан выполнять условия лицензии) и пункта «а» части первой статьи 59 (ТРО обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии).
Юрисконсульт группы Ирина Стройко просила не назначать проверку компании, поскольку она ведет вещание в зоне ООС (ранее – АТО). Члены Нацсовета не прислушались к ее просьбе. Член регулятора Сергей Костинский указал на то, что проверка компании выпала из перечня компаний для проверки, назначенных в прошлый раз.
Как сообщалось ранее, после объявления Нацсоветом проверки пяти региональным компаниям «1+1 медиа» группа выступила с заявлением, указав на двойные стандарты Нацсовета – регулятор не обращает внимания на другие региональные компании, которые ретранслируют общенациональные каналы в регионах, в частности, президентские телеканалы. Так, телеканал «Прямой» в аналоговой сети Днепра ретранслирует местный «41 канал», собственник которого по госреестру – Петр Порошенко. Также «Прямой» ретранслируют: полтавский телеканал «Місто», ивано-франковский «Студия 3», сумской «Видикон» и черкасский «Викка». Волынский аналоговый вещатель «Полісся» (ЧП «Інформаційна студія "Полісся-TV"») ретранслирует «5 канал», собственник «Полісся» – ведущий «5 канала» Роман Чайка.
Как известно, аналоговые региональные телекомпании будут вести эфирное аналоговое вещание в регионах до 1 мая следующего года. На протяжении многих лет вещание вышеперечисленных шести компаний у регулятора не было замечаний к их работе.