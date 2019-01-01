Нацсовет подловил два телеканала на нарушении по квоте телемагазинов

Мониторинг телеканала О-TV 27 октября обнаружил, что объем трансляции телепродаж в течение астрономических суток превысил предусмотренную законодательством максимальную продолжительность 3 часа и составил 5 часов в сутки.

Мониторинг телеканала «Київ» 30 октября зафиксировал 4 часа 6 минут телемагазинов, непрерывная продолжительность трансляции телепродажи (в 19:45, 20:42, 21:52) составляла по 2 минуты – это меньше предусмотренной законодательством минимальной продолжительности (15 минут). Кроме того, вещатель не указал использования фонограмм исполнителями музыкальных произведений во время трансляции рекламы украинского шоу Михаила Поплавского «Я в тебе один» (в 18:20, 19:48, 20:45, 21:54).

Рекламное законодательство ограничивает трансляцию телемагазинов 15 минутами в час, максимальное количество выходов в сутки не должно превышать восьми, а общий объем трансляции – трех часов в сутки (пункт 7 статьи 5-1 закона «О рекламе»).

Напомним, 8 ноября Нацсовет объявил телеканалу ECO TV (ООО «ТК "ЕКО-ТВ"») предупреждение из-за превышения суточной квоты на телемагазины. В июле предупреждение за превышение квоты телемагазинов получила «Черноморская ТРК». По данным «МедиаНяни», в регуляторе регулярно предупреждали представителей телеканалов о дате мониторинга, что формально позволяло телеканалу избежать нарушений. После публикации глава регулятора Юрий Артеменко поручил аппарату регулятора провести проверки на предмет нарушения квоты на телемагазины по всем телеканалам, указанным в материале «МедиаНяни». В перечне телеканалов фигурировали в том числе О-TV и «Київ».

Спутниковые телеканалы трансляциями телемагазинов зарабатывают порядка 50–100 гривен за каждую минуту трансляции. Превышение 3-часовой квоты позволяет телеканалам зарабатывать дополнительные средства.

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