Нацсовет проведет пресс-конференцию по языковым квотам

В пресс-конференции примут участие глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, член регулятора Сергей Костинский и представители местных вещателей. Они представят результаты мониторинга 176 телеканалов по соблюдению квот и по объему украинского языка в эфире среди вещателей, осуществляющих местное и региональное телевизионное вещание. Подведение итогов связано с тем, что переходный период языковых квот подходит к концу, с 13 октября 2018 года они заработают в полную силу.

Адрес проведения пресс-конференции: ул. Богдана Хмельницкого, 8, г. Киев, «Укринформ». Получить аккредитацию можно по телефону 278-75-75 или e-mail: presstvr@nrada.gov.ua.