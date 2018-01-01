ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет проведет пресс-конференцию перед финальным отключением «аналога»

Бизнес

27 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет пресс-конференцию, посвященную окончательному отключению аналогового телевидения во всех областях Украины, которое запланировано на 1 сентября 2018 года.


Спикеры пресс-конференции:

– председатель Национального совета Юрий Артеменко;

– ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко;

– член Национального совета Сергей Костинский;

– руководитель Центра адвокации и лоббирования Независимой ассоциации телерадиовещателей Ольга Большакова;

– директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов.

Мероприятие состоится в стенах информационного агентства «Укринформ» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 8/16 27 августа 2018 года в 12:00. Аккредитация по телефонам: 278-75-75, 068-560-96-90, 066-103-64-01 или e-mail: presstvr@nrada.gov.ua.

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