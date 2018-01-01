Нацсовет проведет пресс-конференцию перед финальным отключением «аналога»

27 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет пресс-конференцию, посвященную окончательному отключению аналогового телевидения во всех областях Украины, которое запланировано на 1 сентября 2018 года.

Спикеры пресс-конференции: – председатель Национального совета Юрий Артеменко; – ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко; – член Национального совета Сергей Костинский; – руководитель Центра адвокации и лоббирования Независимой ассоциации телерадиовещателей Ольга Большакова; – директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов. Мероприятие состоится в стенах информационного агентства «Укринформ» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 8/16 27 августа 2018 года в 12:00. Аккредитация по телефонам: 278-75-75, 068-560-96-90, 066-103-64-01 или e-mail: presstvr@nrada.gov.ua.