Нацсовет продлил лицензицю NewsOne спустя полгода после истечения ее срока

Нацсовет по телевидению и радиовещанию продлил на 10 лет лицензию на вещание телеканалу NewsOne, действие которой истекло еще в июне 2016 года.

Как сообщает пресс-служба канала,в ходе обсуждения этого вопроса на вчерашнем заседании регулятора его члены пришли к выводу что документы, полностью соответствуют всем требованиям действующего законодательства.

"Это победа. Это сдвиг к лучшему. Я надеюсь, что приложенные усилия дадут результаты не только в случае с NewsOne, но и с другими вещателями", - прокомментировал решение регулятора собственник телеканала, народный депутат Евгений Мураев.

Как отметил он в своем Facebook, все эти месяцы канал "находился в подвешенном состоянии". "Документы вызывали у членов Нацсовета некие глубокие сомнения. Кроме того, есть еще два неснятых предупреждения, что в совокупности постоянно держало NewsOne в полушаге от закрытия", - добавил нардеп.

Напомним, срок действия лицензии на вещание NewsOne истек 26 июня 2016 года. Документы на ее продление были поданы вещателем в срок. Однако Нацсовет все это время не принимал решения по этому вопросу из-за того, что канал подавал неполную информацию о структуре собственности.