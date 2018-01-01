Нацсовет презентовал результаты мониторинга соблюдения языковых квот

«У вас был целый год, чтобы подготовиться. И я надеюсь, что переход на выполнение языковых квот на телевидении является мотивированным и не воспринимается телеканалами как принуждение. Мы живем в украинском государстве, и это для нас общая цель – защита информационного суверенитета Украины», – заявил член Нацсовета Сергей Костинский. А глава регулятора Юрий Артеменко отметил, что мониторинг соблюдения языковых квот был и остается одной из основных задач Нацсовета.

С результатами мониторинга можно ознакомиться на сайте регулятора.

Напомним, недавно медиахолдинг «1+1 медиа» опубликовал заявление, в котором обвинил членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в предвзятости и нарушении процедуры деятельности госрегулятора.