Нацсовет перенес рассмотрение вопроса о лишении лицензии «Радио Вести»

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Телекритики».

Дело в том, что Франковский суд Львова вчера рассмотрел иск местной жительницы, что контент радиостанции нарушает ее гражданские права. Суд этот иск удовлетворил и запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии.

Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила, что это решение является препятствием деятельности регулятора. В свою очередь, член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что скоро годовщина расстрела Небесной Сотни, а "до сих пор находятся судьи, которые работают, как при режиме Януковича".

Перед началом заседания Нацсовета исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошовий сказал, что такая политика регулятора является предвзятым отношением к их радиостанции и лишение лицензий - политическое решение. Хоть признает, что формальные причины не продлевать лицензию у них есть.

По словам Кошового, он получил решение суда в 9 утра. В то же время, члены Нацсовета говорят, что представитель компании в такое же время принес письмо им.

Фещук также отметила, что постановление принято с нарушением процессуальных норм. "Я никогда не видела. чтобы курьеры с пылу с жару сразу же приносили решения суда. У меня сегодня большое желание рассматривать этот вопрос, но нужно придерживаться законных норм", - сказала она.

Стоит добавить, что иск гражданки был подан вчера (15 февраля) и решение также было принято в этот же день. Поэтому Нацсовет будет обжаловать решение.

Напомним, в конце 2016 года медиахолдинг «Вести Украина» сообщил, что Нацсовет не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве (истекает 13 февраля) и Харькове (истекает 19 февраля). Их срок истекает в феврале. По мнению холдинга, такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции.

По словам замглавы Нацсовета Ульяны Фещук, регулятор не доверяет информации о бенефициарах радиостанции, в связи с чем обратился в СБУ с просьбой проверить, является ли экс-министр доходов и сборов Александр Клименко конечным владельцем «Радио Вести».

«Радио Вести» даже попросило поддержки в этом вопросе у президента США Дональда Трампа.