Нацсовет перенес рассмотрение продления цифровых лицензий «112 Украина» из-за суда. ДОКУМЕНТ

Замглавы регулятора Ульяна Фещук сетовала на ограничение полномочий Нацсовета в связи с принятым судебным решением.

«Мы это решение суда будем оспаривать. Для нас это новость. Решение сформулировано таким образом, что нам запрещено отказывать телеканалу в продлении лицензий. Это ограничивает полномочия регулятора. Мы не знаем, как мы проголосуем "за" или "против" продления», – заявила чиновница. Глава регулятора Юрий Артеменко требовал разобраться в вопросе, добавив следующее: «Уровень суда очень серьезный. Это не Сарненский суд, а киевский». Как известно, Сарненский районный суд Ровенской области запретил отключение эфирного аналогового телевидения за день до события – 31 августа.

Члены Нацсовета по парламентской квоте Ольга Герасимюк и Олег Черныш отметили, что им ничего не известно о судебном решении. Черныш поинтересовался, каким образом документ поступил в регулятор. «Работник – адвокат, которая представляла интересы телеканала в суде, принесла его нам. Копия должным образом заверена, есть печать суда», – ответила Фещук. Герасимюк поинтересовалась у членов регулятора, назначенных по президентской квоте, успели ли проверить наличие судебного постановление в реестре судебных решений. Ответа чиновница не получила.

На заседании Ульяна Фещук публично пообещала разместить текст судебного решения на сайте регулятора. По состоянию на вечер четверга текст не был обнародован. «Телекритике» стала доступна только часть документа. Свое решение Окружной суд Киева вынес за день до заседания – 17 октября.