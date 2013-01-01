Нацсовет перенес рассмотрение продления цифровых лицензий «112 Украина» из-за суда. ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева запретил регулятору выносить решение о непродлении лицензий канала.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 18 октября, на своем заседании принял решение перенести на неограниченный срок вопрос продления телеканалу «112 Украина» его пяти региональных цифровых лицензий, записанных на компании «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Регулятор сослался на полученное судебное постановление по иску телеканала к регулятору – Окружной административный суд Киеве запретил выносить решение о непродлении лицензий канала.
Семилетний срок действия пяти цифровых лицензий вышел 19 сентября. Лицензии вещателя по закону остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Представителей вещателя на заседании не было. В аппарате регулятора «Телекритике» отметили, что на телеканале отказались от получения приглашения на сегодняшнее заседание. Кроме вопросов по продлению цифровых лицензий канала, регулятор также снял с рассмотрения вопрос изменения программной концепции этих пяти цифровых лицензий и согласования смены бенефициарного собственника.
Замглавы регулятора Ульяна Фещук сетовала на ограничение полномочий Нацсовета в связи с принятым судебным решением.
«Мы это решение суда будем оспаривать. Для нас это новость. Решение сформулировано таким образом, что нам запрещено отказывать телеканалу в продлении лицензий. Это ограничивает полномочия регулятора. Мы не знаем, как мы проголосуем "за" или "против" продления», – заявила чиновница. Глава регулятора Юрий Артеменко требовал разобраться в вопросе, добавив следующее: «Уровень суда очень серьезный. Это не Сарненский суд, а киевский». Как известно, Сарненский районный суд Ровенской области запретил отключение эфирного аналогового телевидения за день до события – 31 августа.
Члены Нацсовета по парламентской квоте Ольга Герасимюк и Олег Черныш отметили, что им ничего не известно о судебном решении. Черныш поинтересовался, каким образом документ поступил в регулятор. «Работник – адвокат, которая представляла интересы телеканала в суде, принесла его нам. Копия должным образом заверена, есть печать суда», – ответила Фещук. Герасимюк поинтересовалась у членов регулятора, назначенных по президентской квоте, успели ли проверить наличие судебного постановление в реестре судебных решений. Ответа чиновница не получила.
На заседании Ульяна Фещук публично пообещала разместить текст судебного решения на сайте регулятора. По состоянию на вечер четверга текст не был обнародован. «Телекритике» стала доступна только часть документа. Свое решение Окружной суд Киева вынес за день до заседания – 17 октября.
Это вторая попытка регулятора рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина». Три недели назад регулятор перенес рассмотрение вопроса, сославшись на письмо телеканала о невозможности явиться на заседание его юриста Василия Сметаны из-за отпуска. Еще раньше затягивание вынесения вопроса продления цифровых лицензий Юрий Артеменко объяснял просьбой СБУ, которая расследует изменение собственности вещателя. Почему чиновник решил выполнить требование другого ведомства и как вопрос продления лицензий может быть связан со сменой собственности, глава регулятора не сообщил.
Ранее в СМИ писали о возможных договоренностях представителей телеканала с властью по вопросу продления цифровых лицензий, которые должна имплементировать президентская часть Нацсовета. Юрий Артеменко называл эту информацию слухами.
По цифровым лицензиям у канала «112 Украина» есть непогашенные предупреждения и штраф за самовольную смену концепции – в таком случае закон позволяет регулятору отказать в продлении лицензий. У «112» останется лицензия на спутниковое вещание, к которой у регулятора претензий нет.
Конфликт телеканала с Нацсоветом начался летом 2014 года с начала работы нового состава регулятора. Телеканал самовольно изменил (осенью 2013-го) прописанную в лицензии развлекательную концепцию на информационную. Вместо 11 часов 52 минут фильмов и столько же программ развлекательного жанра телеканал просил прописать 18 часов информационных программ. За 4 года «112 Украина» получил от регулятора пять предупреждений (остались непогашенными), штраф (до сих пор не оплачен) и 34 отказа в переоформлении концепции – канал просил узаконить информационное вещание вместо прописанного развлекательного. Регулятор, отказывая телеканалу, ссылался на то, что вещатель выиграл конкурс на региональное цифровое вещание именно с развлекательным форматом вещания.
У телеканала «112 Украина» также непрозрачная собственность. По закону регулятор может отказать телеканалу в продлении лицензии. В апреле у «112 Украина» появился бенефициар (до этого структура собственности вещателя была «закольцованной»: каналом попарно владели компании группы): им стал гражданин Германии Эдуард Катц. Он владеет группой компаний «112» через швейцарское АО «Плирофориэс АГ», зарегистрированное в городе Херизау. Примерно тогда же в СМИ появилась информация о том, что телеканалом теперь владеет лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, после чего в эфире вещателя увеличилось количество упоминаний последнего. По данным «Радио Свобода», Катц занимается продажей подержанных автомобилей. Новый генпродюсер вещателя Артем Марчевский в 2015-м участвовал в выборах депутатов в Киевский горсовет от партии «Право народа», тесно связанной с «Украинским выбором». Параллельно с выходом материала «Радио Свобода» о Катце телеканал отказался от программ производства «Радио Свобода», указав формальную причину – окончание срока действия договора.
В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В тексте указана, в частности, невозможность использования этими телеканалами радиочастотного ресурса. «112 Украина», вещая в «Зеонбуде», использует РЧР.
Отсутствие вещания «112 Украина» в эфирной цифровой сети «Зеонбуда» уравняет шансы канала с главными конкурентами в информационной нише – NewsOne и «24» (вещают только по спутниковой лицензии).