Нацсовет оспорил отсрочку отключения «аналога» в Высшем совете юстиции

Согласно решению суда, действие принятого Кабмином плана по отключению приостановлено, пока иск гражданки Мизюрко не будет рассмотрен по сути. Третьими лицами выступают Управление защиты потребителей в Ровенской области, телеканал «1+1» (ООО «Телерадиокомпания "Студия 1+1"») и Кабинет министров Украины.

Напомним, что 30 августа, Сарненский районный суд Ровенской области удовлетворил заявление по иску гражданки Мизюрко Надежды Ефимовны, тем самым запретив Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) отключать аналоговое вещание.