Нацсовет оспорил отсрочку отключения «аналога» в Высшем совете юстиции

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещание подал жалобу в Высший совет юстиции на судью Сарненского районного суда Ровенской области Алексея Рыжего. По мнению регулятора, решение судьи об отсрочке отключения аналогового вещания по иску гражданки Мизюрко Н. Е. нарушает нормы законодательства Украины.
Согласно решению суда, действие принятого Кабмином плана по отключению приостановлено, пока иск гражданки Мизюрко не будет рассмотрен по сути. Третьими лицами выступают Управление защиты потребителей в Ровенской области, телеканал «1+1» (ООО «Телерадиокомпания "Студия 1+1"») и Кабинет министров Украины.
Напомним, что 30 августа, Сарненский районный суд Ровенской области удовлетворил заявление по иску гражданки Мизюрко Надежды Ефимовны, тем самым запретив Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) отключать аналоговое вещание.