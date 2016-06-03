Нацсовет оштрафовал СТБ на 1,65 млн грн

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании оштрафовал телеканал СТБ за трансляцию в дневное время программ, которые могут нанести моральный вред несовершеннолетним. Размер штрафа составляет 10% от суммы лицензионного сбора, то есть чуть более 1,65 млн грн.

За это решение проголосовали пять членов регулятора, двое воздержались.

Такую санкцию телеканал получил, в частности, за анонс шоу «МастерШеф», в котором одна из его участниц показала неприличный жест, и анонс программы «Один за всех», в котором говорилось о насилии над несовершеннолетней. Кроме того, согласно мониторингу, водном из выпусков реалити-шоу «Хата на тата» ребенок покупал водку, а отец предлагал научить его курить. В программе «Битва экстрасенсов» показали изувеченное тело убитой девушки с выколотыми глазами и отрезанными пальцами. Все это было показано до 23:00.

По оценкам Нацсовета, данные передачи могли посмотреть от 17,8 тыс. до 819 тыс. несовершеннолетних. "Все эпизоды, по мнению экспертов Ассоциации психологов Украины, Женского консорциума Украины, Независимого медийного совета и Общественного совета при Нацсовете, формируют привыкание детей к проявлениям жестокости, насилия, грубым выражениям, что может привести к тяжелым психическим последствиям", - пишет в своем Facebook член регулятора Сергей Костинский.

По словам генерального директора СТБ Владимира Бородянского, хронометраж кадра с неприличным жестом в анонсе «МастерШефа» - 1 секунда, что составляет меньше 1% ролика; эпизод из «Хаты на тата» демонстрировал, как не должны поступать родители, и к концу программы отец исправляется; во время показа эпизода с результатами насилия в «Битве экстрасенсов» на экране появлялось предупреждение о том, чтобы родители забрали от экранов телевизора детей. Таким образом, канал не признал нарушения.

Напомним, СТБ уже получал предупреждение от Нацсовета за подобный контент в 2016 году.

Фото: Максим Лисовой