Нацсовет оштрафовал на треть миллиона разговорное «Радио НВ»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 8 августа, оштрафовал разговорный вещатель «Радио НВ» (ООО «ТРК «Радіо-Ера») на 349 449,49 гривен (5% лицензионного сбора) за нарушение квоты на украиноязычную музыку и музыку языками ЕС.
Против штрафа голосовали первый замглавы Ольга Герасимьюк и член Нацсовета Олег Черныш. Радиостанцию подвел хит-парад Павла Шилько «Пашина двадцатка». Сегодня программа снята с эфира, радиостанция также отказывается от ночной музыки. Представители радиостанции дали понять, что планируют оспаривать штраф, поскольку считают, что регулятор должен был сначала вынести предупреждение.
Внеплановая проверка подтвердила результаты мониторинга от 12 августа: доля песен на государственном языке в промежутке с 15:00 до 22:00 составила 17% (против прописанных 25%), а доля композиций на языках ЕС: 49% – в течение суток, 46% – в слоте 07:00–14:00 и 58% в слоте 15:00–22:00 (против не менее 60% в каждом случае). Таким образом, радиостанция нарушила требования части третьей статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании». У вещателя есть 30 дней на оплату шрафа.
Программный директор «Радио НВ» Ирина Синченко объяснила нарушение наличием хит-парада: «В воскресенье выходила авторская программа Павла Шилько «Пашина двадцатка», хит-парад из 20 песен; она стояла в эфире с 21:00 по 23:00, и соответственно только одна ее часть (10 из 20 песен) попала в тот промежуток времени, когда идет мониторинг (15:00–22:00). Согласно квоте, 5 из 20 песен в хит-параде должны были быть на украинском, и так технически получилось, что именно в этот день в первую часть попали две песни, а во вторую – три. Хотим обратить ваше внимание на то, что это не сознательный шаг по уменьшению количества песен на украинском, а техническая случайность. (...) В новом сезоне у нас уже нет «Пашиной двадцатки», мы поставили программу Сашка Положинского «Звуки Про», в которой много украинских песен, и мы всячески поддерживаем украинскую музыку в эфире».
Квотная уравниловка: как украинские платные телеканалы просят обязать иностранные запустить украинские аудиодорожки
Шеф-редактор «Радио НВ» Валерий Калныш добавил, что сегодня радиостанция перевыполняет квоту: по данным последнего мониторинга Нацсовета, доля украинских песен в эфире радиостанции составила 61%, а на ведение передач – более 80%. И добавил: «Мы планируем с 19 ноября отказаться от песен ночью. Останется только музыкальная передача Положинского, в которую он принципиально берет только украинские песни. Мы полностью откажемся от музыки, ночью будут повторы утренних и дневных программ. Мы станем полностью разговорной радиостанцией. Для нас песни были временным шагом, который позволил нам накопить программы для периода становления радиостанции».
Член Нацсовета Сергей Костинский настаивал на наказании, отметив, что это его любимая радиостанция, но исключений делать не стоит. Олег Черныш выступил за то, чтобы принять нарушение к сведению, указав на несовершенство закона. Ольга Герасимьюк призвала радиостанцию соблюдать качество по выполнению языковых квот, но она за то, чтобы смягчить наказание. Замглавы Ульяна Фещук сказала, что это невозможно, призвав не делать исключений, поскольку закон предусматривает за нарушение только одну санкцию – штраф, а непоследовательность регулятора позволит другим нарушителям оспаривать штрафы в суде.
Квотная уравниловка: как украинские платные телеканалы просят обязать иностранные запустить украинские аудиодорожки
Валерий Калныш акцентировал на том, что регулятор может выписать предупреждение: «Пункт 9 статьи 74 закона «О телевидении и радиовещании» прописывает такую санкцию как предупреждение, а штрафная санкция – после предупреждения». Фещук заверила, что эта норма относится к другим нарушениям, и добавила, что юридическое лицо радиостанции уже было оштрафовано год назад. По ее словам, программная служба должна была учесть квотирование и сместить программу на час по сетке.
«Телекритика» напоминает, суточная доля песен на украинском языке в эфире радиостанций должна составлять 30%, доля ведения передач на государственном языке – 55%. 8 ноября квота выросла до 35% и 60% соответственно. Квота прописана для суточного вещания и отдельно для слотов 07:00–14:00 и 15:00–22:00. Радиостанция может транслировать 25% композиций на украинском языке, если 60% музыки будет на языках стран ЕС. Данным исключением воспользовалось в частности «Радио НВ».
Стоит также отметить, что в октябре прошлого года радиостанция была оштрафована на 317 тыс. грн за невыполнение квоты на украинский язык (тогда радиостанция называлась «Радио Эра»). Штраф был оплачен уже новыми собственниками. За аналогичные нарушение по квоте украинской музыки в июне прошлого года была оштрафована на 1751 грн еще одна разговорная радиостанция – «Громадське радіо».