Нацсовет оштрафовал на треть миллиона разговорное «Радио НВ»

Против штрафа голосовали первый замглавы Ольга Герасимьюк и член Нацсовета Олег Черныш. Радиостанцию подвел хит-парад Павла Шилько «Пашина двадцатка». Сегодня программа снята с эфира, радиостанция также отказывается от ночной музыки. Представители радиостанции дали понять, что планируют оспаривать штраф, поскольку считают, что регулятор должен был сначала вынести предупреждение.

Внеплановая проверка подтвердила результаты мониторинга от 12 августа: доля песен на государственном языке в промежутке с 15:00 до 22:00 составила 17% (против прописанных 25%), а доля композиций на языках ЕС: 49% – в течение суток, 46% – в слоте 07:00–14:00 и 58% в слоте 15:00–22:00 (против не менее 60% в каждом случае). Таким образом, радиостанция нарушила требования части третьей статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании». У вещателя есть 30 дней на оплату шрафа.

Программный директор «Радио НВ» Ирина Синченко объяснила нарушение наличием хит-парада: «В воскресенье выходила авторская программа Павла Шилько «Пашина двадцатка», хит-парад из 20 песен; она стояла в эфире с 21:00 по 23:00, и соответственно только одна ее часть (10 из 20 песен) попала в тот промежуток времени, когда идет мониторинг (15:00–22:00). Согласно квоте, 5 из 20 песен в хит-параде должны были быть на украинском, и так технически получилось, что именно в этот день в первую часть попали две песни, а во вторую – три. Хотим обратить ваше внимание на то, что это не сознательный шаг по уменьшению количества песен на украинском, а техническая случайность. (...) В новом сезоне у нас уже нет «Пашиной двадцатки», мы поставили программу Сашка Положинского «Звуки Про», в которой много украинских песен, и мы всячески поддерживаем украинскую музыку в эфире».