Нацсовет оштрафовал канал «Винтаж ТВ» почти на 100 тыс. грн

Компания «Корона санрайс» (логотип «Винтаж ТВ») должна уплатить штраф в размере 96,16 тыс. грн, что составляет 5% от расчетов лицензионного сбора, из-за отсутствия вещания в многоканальной телесети МХ-5. Такое решение Нацсовнт по телевидению и радиовещанию принял на вчерашнем заседании, 19 октября.

Внеплановая проверка регулятора показала, что после объявления предупреждения в связи с отсутствием вещания канал не устранил нарушение в установленные сроки.

Штраф вещатель должен уплатить в госбюджет в течение 30 дней со дня получения соответствующего решения Нацсовета. Кроме того, в течение месяца он должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, а в случае невыполнения лицензиатом этого решения регулятор может назначить очередную внеплановую проверку или применить к лицензиату санкции, например объявление предупреждения и др.

В регуляторе также напомнили, что «Корона санрайс» в судебном порядке выясняет свои хозяйственные отношения с провайдером многоканальной цифровой телесети МХ-5 «Зеонбуд», который из-за долгов вещателя не транслирует его программы.

Напомним, в январе Окружной админсуд Киева удовлетворил иск «Зеонбуда» к Нацсовету,признав законным отключение провайдером сигнала телеканала «Винтаж ТВ»), а санкции регулятора к провайдеру – неправомерными, и аннулировал их.