Нацсовет оштрафовал два канала за нарушение языковой квоты. И назначил проверку по еще трем вещателям

Платные тематические телеканалы в переходный период не смогли выполнить квоту на украинский язык, несмотря на законодательные поблажки.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 18 октября назначил штраф за невыполнение квоты на украинский язык двум спутниковым телеканалам «Наука» и «Терра» из группы платных каналов «Континент ТВ». Штраф составляет 18,5 тыс. гривен для каждого канала (5% лицензионного сбора). Также регулятор назначил проверку за нарушение квоты еще трем партнерским телеканалам группы компаний FILM.UA: «Дача», Epoque и Bolt.
Доля украинского языка на отечественном телевидении должна составлять 75% эфира в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Во время переходного периода, который закончился 12 октября, в квоту, вне зависимости от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт. Для телеканалов платной системы телевидения предусмотрено исключение – телеканалы могут запустить звуковые дорожки на других языках, но провайдер должен сделать базовой звуковую дорожку на украинском.
Проверка телеканала «Наука» подтвердила результаты недельного мониторинга, проведенного с 30 апреля по 6 мая – Нацсовет зафиксировал 55% передач на государственном языке в промежутке с 07:00 до 22:00, этот же процент украинского языка зафиксирован отдельно в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Проверка канала «Терра», проведенная на основании мониторинга с 18 по 24 мая, зафиксировала долю государственного языка в слоте 07:00–18:00 в объеме 60%, между 18:00 и 22:00 – 59%.
Оба телеканала тематические и сконцентрированы на покупном контенте, спутниковые лицензии вещателей записаны на одну компанию – ООО «ТРК «Алма». Вместе с каналами «Фауна» и «Трофей» они входят в группу «Континент ТВ» Анатолия Сальника, бывшего руководителя дистрибьюторской компании «Торсат» группы «Интер». Генпродюсер вещателей Андрей Медведь согласился с доводами Нацсовета: «Мониторинг проходил в мае. По состоянию на май мы еще не успели переозвучить свой контент на украинский. У нас очень большой объем контента и мы стараемся делать это своими силами. По состоянию на июнь эфир был приведен в норму». Также Медведь призвал членов Нацсовета обратить внимание на неравные условия для украинских и международных платных телеканалов – если первые обязаны соблюдать квоту, то вторые нет: «На рынке существует дисбаланс. Мы должны выполнять квоты, для нас это большие финансовые, рисковые и временные затраты. В это же время международные телекомпании на рынке платного телевидения, такие как Viasat, к примеру, они не обязаны это делать. То есть компании, у которых многомиллионные обороты, не тратятся на озвучку. Мы намного меньше компании и обязаны потратить свои силы, время и деньги. В этом есть некий дисбаланс на сегодняшний день. Возникает вопрос – не становятся ли для меня национальные лицензии токсичными?»
В ответ член Нацсовета Сергей Костинский (курирует мониторинги) сообщил, что ситуация может измениться на законодательном уровне, если платные украинские каналы обратятся в профильный комитет Верховной рады по свободе слова с просьбой подготовить законопроект, который обяжет иностранные телеканалы, заходящие в Украину, запустить дорожки на украинском языке. Вместе с тем чиновник пристыдил лицензиата, что данный вопрос он поднимает именно сегодня, а не год-два назад: «Вы столкнулись с проблемой и только тогда начали реагировать на нее. Вы потеряли два года».
Доля украинского языка в эфире телеканала Bolt за 14–20 августа, по данным мониторинга Нацсовета, в слоте 07:00–22:00 составила 57%; между 07:00 и 18:00 – 54%; между 18:00 и 22:00 – 66%. Мониторинг 13–19 августа показал, что доля украинского языка на телеканале «Дача» в слоте 07:00–22:00 составила 58%; между 07:00 и 18:00 – 56%; между 18:00 и 22:00 – 65%. Наименьшей доля украинского языка была на канале Epoque: мониторинг за 7–13 августа зафиксировал в слоте 07:00–22:00 – 27% украинской речи; между 07:00 и 18:00 – 24%; между 18:00 и 22:00 – 37%.
Телеканалы «Дача» и Epoque (ООО «ТРК «Корисне ТБ») – это совместные вещатели группы FILM.UA Сергея Созановского и экс-президента провайдера «Воля» Сергея Бойко. Первый производит собственный продукт и транслирует покупной, второй сконцентрирован исключительно на покупном контенте. Телеканал Bolt (ООО «Дорослі канали») – это совместный вещатель FILM.UA и Star Media, он транслирует исключительно продукты производства этих киностудий. Все три телеканала представляла юрист FILM.UA, указав на то, что сегодня группа выполняет квоту. «Мы с каждой неделей наращивали долю украинского языка. Мы сталкивались с проблемами – студии перегружены переводами, адаптациями». В группу FILM.UA входят две студии озвучки и дубляжа – «Так треба продакшн» и Postmodern.
«Телекритика» напоминает, что регулятор сейчас разрабатывает Порядок адаптации иностранных телеканалов. До начала следующего месяца документ будет проходить общественные слушание, в нем, в частности, прописан вопрос запуска украиноязычных звуковых дорожек для иностранных вещателей.
Учитывая ограниченные ресурсы регулятора и значительный объем эфирного времени, который нужно изучить специалистам Нацсовета, Сергей Костинский на специальной пресс-конференции, посвященной окончанию переходного периода по квотам, отметил, что мониторинги не будут регулярными. Они начались 13 октября с общенациональных телеканалов (таких 28) и будут продолжаться 3–4 недели. В следующем году Нацсовет планирует провести 4 волны мониторинга общенациональных телеканалов, две волны – региональных и местных, одну волну – спутниковых вещателей.