Нацсовет оштрафовал два канала за нарушение языковой квоты. И назначил проверку по еще трем вещателям

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 18 октября назначил штраф за невыполнение квоты на украинский язык двум спутниковым телеканалам «Наука» и «Терра» из группы платных каналов «Континент ТВ». Штраф составляет 18,5 тыс. гривен для каждого канала (5% лицензионного сбора). Также регулятор назначил проверку за нарушение квоты еще трем партнерским телеканалам группы компаний FILM.UA: «Дача», Epoque и Bolt.

Доля украинского языка на отечественном телевидении должна составлять 75% эфира в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Во время переходного периода, который закончился 12 октября, в квоту, вне зависимости от языка контента, зачислялись все передачи и фильмы собственного производства и весь национальный аудиовизуальный продукт. Для телеканалов платной системы телевидения предусмотрено исключение – телеканалы могут запустить звуковые дорожки на других языках, но провайдер должен сделать базовой звуковую дорожку на украинском.

Проверка телеканала «Наука» подтвердила результаты недельного мониторинга, проведенного с 30 апреля по 6 мая – Нацсовет зафиксировал 55% передач на государственном языке в промежутке с 07:00 до 22:00, этот же процент украинского языка зафиксирован отдельно в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00. Проверка канала «Терра», проведенная на основании мониторинга с 18 по 24 мая, зафиксировала долю государственного языка в слоте 07:00–18:00 в объеме 60%, между 18:00 и 22:00 – 59%.