Нацсовет обязал канал Business возобновить вещание в «цифре»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании 23 февраля по результатам внеплановой проверки объявил предупреждение телерадиокомпании «Погода ТВ» (канал Business), сообщает пресс-служба регулятора.

Такую санкцию по отношению к вещателю Нацсовет применил в связи с тем, что он не осуществляет вещания в многоканальной цифровой сети МХ-3 (DVB-T2).

Телеканал обязан привести свою деятельность в соответствие требованиям законодательства в течение месяца.

Напомним, провайдер цифровой сети «Зеонбуд» отключил Business за долги и заявлял, что не готов "субсидировать Business и «Винтаж», передавая их сигнал бесплатно". В январе Окружной административный суд Киева удовлетворил иск провайдера к Нацсовету, признав законным отключение им сигнала телеканала «Винтаж ТВ», а санкции (объявление предупреждения) регулятора к «Зеонбуду» - неправомерными, поэтому они были аннулированы. В связи с этим решением суда Нацсовет откладывал принятие решение по каналу Business.