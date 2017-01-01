Нацсовет обязал кабельщиков ретранслировать канал «UA:Крым»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании включил в перечень телеканалов Универсальной программной услуги (УПУ) во всех областях канал «UA:Крым», входящий в структуру Национальной общественной телерадиокомпании.

Как сообщает в своем Facebook член регулятора Сергей Костинский, с соответствующей просьбой к регулятору обратился глава общественного вещателя Зураб Аласания.

Таким образом, крымский общественный телеканал будет ретранслироваться всеми украинскими кабельными сетями без исключения.

"Тема освобождения крымских заложников России, среди которых самую большую численность составляют крымские татары, должна звучать в каждом городе Украины, тема возвращения Крыма должна объединять все украинское общество", — подчеркнул Костинский.