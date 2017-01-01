Нацсовет объявит конкурс на цифровое ТВ для вещания на Крым

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании решил утвердить конкурсные условия и объявить конкурс на вещание с использованием радиочастотного ресурса в стандарте DVB-T2 в Чонгаре (Херсонская область), который рассчитан на вещание на аннексированный Крым.

Как сообщает пресс-служба регулятора, объявление о конкурсе вместе с конкурсными условиями будет опубликовано в газете «Голос Украины».

Планируется круглосуточное вещание пяти программ, которое будет организовано на 50-м телевизионном канале с мощностью 1 кВт. Территория распространения программ - Чонгар, а также крымские Джанкой и Красноперекопск, Джанкойский и Красноперекопский районы.

Член Нацсовета Сергей Костинский призвал украинские телеканалы принять участие в этом конкурсе, отметив при этом этот проект не является коммерческим, поскольку не дает каналам никакой выгоды. "Но это государственный патриотический проект, который будет индикатором патриотизма украинских общенациональных каналов", - добавил он.

По словам Костинского,поскольку Украина достаточно давно начала цифровое вещание, то население обеспечено сет-топ-боксами. "Поэтому в Крыму есть кому принимать украинский сигнал и есть кому смотреть украинское телевидение", - сказал член регулятора, отметив, что цифровой сигнал практически невозможно будет заглушить.

Кроме того, изучается техническая сторона вопроса увеличения высоты башни в Чонгаре со 150 до 200 м, что позволит значительно увеличить территорию охвата сигналом.

Напомним, радиотелепередающая станция в селе Чонгар, которая предусматривает возможность вещания на аннексированный Россией Крым, начала работать в феврале.

Фото: Максим Лисовой