Нацсовет не смог принять решение по лицензии «Радио Вести»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию не смог принять решение о продлении или лишении «Радио Вести» лицензии на вещание в Киеве.
Об этом с места событий сообщает корреспондент «Телекритики».
Регулятор принял решение перенести рассмотрение этого вопроса. Дело в том, что суд во Львове отменил решение, запрещавшее Нацсовету рассматривать решение о лицензии «Радио Вести». Однако оно еще не вступило в законную силу. Рассматривать вопрос будут в пятницу (3 марта).
Представители «Радио Вести» сказали, что собираются обжаловать сегодняшнее решение, на что у них есть пять дней.
Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила, что в соцсетях и в эфире радиостанции происходит давление на членов регулятора.
Напомним, вчера, 23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, радиостанция переходит в режим лайт-вещания.
Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.
Статьи по теме
- Нацсовет лишил лицензии «Радио Вести» в Харькове
- «Радио Вести» переходит в режим лайт-вещания
- «Радио Вести» покидают топ-менеджеры
- Еще один суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»
- Суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»: что дальше?
- Нацсовет перенес рассмотрение вопроса о лишении лицензии «Радио Вести»
- «Радио Вести» попросило поддержки у Дональда Трампа
- Нацсовет оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот