Нацсовет не смог принять решение по лицензии «Радио Вести»

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Телекритики».

Регулятор принял решение перенести рассмотрение этого вопроса. Дело в том, что суд во Львове отменил решение, запрещавшее Нацсовету рассматривать решение о лицензии «Радио Вести». Однако оно еще не вступило в законную силу. Рассматривать вопрос будут в пятницу (3 марта).

Представители «Радио Вести» сказали, что собираются обжаловать сегодняшнее решение, на что у них есть пять дней.

Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила, что в соцсетях и в эфире радиостанции происходит давление на членов регулятора.

Напомним, вчера, 23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, радиостанция переходит в режим лайт-вещания.

Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.