Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды»

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 18 октября не смог подвести итоги внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО «Новини 24 години») из-за высказываний о войне на Донбассе, Андрее Парубие и создании единой украинской поместной церкви. Члены Нацсовета перенесли рассмотрение вопроса для его доработки. Проектом решения ведомство планировало назначить штраф в размере 92 510,25 грн, что составляет 25% лицензионного сбора.

В ходе мониторинга 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13 и 16 сентября Нацсовет зафиксировал в эфире канала признаки призывов к разжиганию войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в выступлениях экс-регионала Елены Лукаш, которую интервьюировал Вячеслав Пиховшек (в мониторинг попали также ее высказывания в «Субъективных итогах»), Руслана Коцабы (ведет программу «Я так думаю»), Евгения Червоненко («Большой вечер», Live и «Субъективные итоги»), Андрея Лесика (Live), Михаила Добкина («Украинский формат»), Дмитрия Спивака («Большой вечер») о российской агрессии и войне на Донбассе, создании единой поместной церкви и в комментариях политиков. Также регулятор получил письмо от СБУ, в котором говорится о распространении в эфире NewsOne 31 августа, 1, 5 и 6 сентября «высказываний, которые являются российской пропагандой и содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей».

Юрист вещателя построил защиту на том, что обвинения касаются высказываний физических лиц, а не нарушений вещателя – гости, ведущие телеканала имеют право на оценочные суждение. Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что телеканал в ответе за эфир, ведомство регулирует деятельность только своих лицензиатов, а не физических лиц. Елена Лукаш в начале своей речи сообщила, что получила письмо от Нацсовета, подписанное главой ведомства Юрием Артеменко. Чиновник сообщил Лукаш в письме, что к ней лично у регулятора претензий нет, есть претензии к каналу. Глава регулятора подтвердил это. Член Нацсовета Сергей Костинский указал на цитату Лукаш, где она говорит, что «главный агрессор находится на печерских холмах». На уточняющий вопрос Артеменко, кого именно она считает агрессором, госпожа Лукаш сказала, что Российскую Федерацию. Также Лукаш указала на юридическую шаткость обвинения – по ее словам, решение Нацсовета будет легко оспорить в суде. Евгений Червоненко пригрозил Нацсовету встречным иском о защите деловой репутации.

Для принятия решения членам Нацсовета понадобился перерыв на 20 минут. После совещания Юрий Артеменко отметил, что «некоторые члены Нацсовета настаивали на штрафе, но большинство считает, что проект решения следует доработать». Регулятор прислушается к замечаниям Елены Лукаш, а также обратится за экспертизой высказываний в специализированные организации.

Телеканал NewsOne получал следующие предупреждения от регулятора: в декабре прошлого года – за фейк о Валерии Гонтаревой и нарушение вещания в траурные дни, в апреле этого года – еще одно за нарушения в траур, в августе – за популяризацию в эфире российских войск.

Напомним, 27 августа собственник телеканала NewsOne – отец Евгения Мураева Владимир – передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом. Евгений Мураев сообщил, что владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.