Нацсовет не будет переносить отключение аналогового вещания на 2018-й

Нацсовет по телевидению и радиовещанию утвердил изменения к Плану развития национального телерадиоинформационного пространства.

По словам ответственного секретаря регулятора Александра Ильяшенко, всего поступило 14 предложений от различных субъектов, в частности от Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Телекомпалаты, каналов «Украина», «1+1» и др. Из них 5 были учтены полностью, 1 - частично, а 8 не учтены вовсе. При этом он не уточнил, что это были за предложения.

Однако его коллега Олег Черныш отметил, что в Нацсовет обращались и медиахолдинги «1+1» и «Интер», и «Медиа группа Украина» с StarLightMedia относительно отключения аналогового вещания 30 июня 2017 года. "Точки зрения разные, но мы прислушиваемся не только к медиагруппам, но должны также всегда думать о зрителях. Значительная часть может остаться без доступа к информации", - отметил он.

Это связано, во-первых, с неудовлетворительным состоянием цифрового покрытия в регионах, особенно приграничных. А во-вторых, с насыщением септобоксами: по словам члена Нацсовета, из 5,2 млн домохозяйств, которые получают сигнал эфирным способом, основным способом получения цифрового сигнала является только для 1,6 млн домохозяйств. Кроме того, в настоящее время 130 вещателей не имеют лицензий на цифровое вещание.

В связи с этим Черныш предложил перенести отключение аналогового вещания на 30 июня 2016 года.

В свою очередь другой член регулятора Сергей Костинский отметил, что при таком подходе Украина может навсегда остаться аналоговой страной. "Вся Европа, весь мир будут диджитализированными, а мы будем сидеть на «аналоге», использовать аналоговые частоты, не иметь возможности развивать радиоиндустрию. Потому что вы знаете, что радиочастотный ресурс в Фм-диапазоне практически исчерпан", - пояснил он.

Другие члены регулятора также выступили против переноса даты.

Напомним, ранее глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщал, что медиахолдинги «Интер Медиа Груп» и 1+1 media просили перенести дату отключения аналогового вещания на 2019 год. В интервью «Телекритике» директор департамента развития сети вещания «1+1» Андрей Мальчевский объяснил позицию холдинга.