Нацсовет назначил внеплановую проверку канала «112 Украина»

Проверка вещателя коснется соответствия его программ ч. 1 ст. 28 Закона Украины «Об информации» (информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека) и четвертому и девятому абзацам ч. 2 ст. 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины).

Напомним, что 4 октября Верховная рада приняла постановление, в котором попросила Совет национальной безопасности и обороны Украины наложить санкции на телеканалы «112 Украина» и NewsOne. За это решение проголосовали 229 депутатов.