Нацсовет назначил «Интеру» новую проверку и разрешил показывать меньше фильмов

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании назначил внеплановую проверку телеканала «Интер» из-за показа им рекламы алкогольного напитка в запрещенное законом время. Об этом в своем Facebook сообщил член регулятора Сергей Костинский.

"Назначили проверку телеканала «Интер» из-за рекламы напитка в сентябре в 22:52, тогда как закон запрещает подобную рекламу с 06:00 до 23:00", – написал он, уточнив, что проверка будет проведена вближайшие недели.

Одновременно Нацсовет переоформил лицензии канала в части изменения программной концепции. Теперь в его эфире более чем вдвое сократится доля фильмов и увеличится количество информационно-аналитических, публицистических и научно-просветительских передач.

"Изменения, насколько понимаю, продиктованы необходимостью выполнять требования закона о квотах государственного языка на телевидении. Дело в том, что в переходный период закон требует зачислять собственные передачи телеканала на любом языке в языковую квоту (75%)", – отметил Сергей Костинский.

Напомним, в октябре Нацсовет назначил «Интеру» внеплановую проверку из-за показа выпусков программы «Касается каждого», участницей которых стала 12-летняя мама из Львовской области.

Фото: Максим Лисовой