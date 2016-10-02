Нацсовет начал сотрудничество с рейтинговым агентством Сергея Бойко

Рейтинговое агентство Big Data Ua и Нацсовет по телевидению и радиовещанию объявили о начале сотрудничества в сфере мониторинга просмотра телеканалов на ОТТ/IPTV платформах.
Как сообщает пресс-служба компании, регулятор будет проводить анализ просмотра телеканалов с помощью системы Big Data Rating и обнародовать их на своем сайте для общего пользования. "Посредством усиления взаимодействия между Нацсоветом и частной компанией планируется повысить уровень аналитики состояния отечественного телерынка и улучшить оперативность реагирования на изменения, происходящие на нем, со стороны государства", – уточняют в Big Data Ua.
По словам основателя и главы рейтингового агенства Сергея Бойко,исследования охватывают более 450 тыс. домохозяйств.
"Наше партнерство с Big Data Ua означает, что регулятор считает ее данные весомыми. Мы будем использовать информацию по охвату зрителей передачами и фильмами при подготовке проектов решений в тех случаях, когда речь будет идти о нарушении прав зрителей, в том числе детей и юношества, а также в вопросах разжигание вражды, отрицания территориальной целостности Украины, популяризации государственных органов страны-агрессора", – уточнил член Нацсовета Сергей Костинский, передает пресс-служба регулятора.
А глава Нацсовета Юрий Артеменко призвал другие исследовательские организации также сотрудничать с регулятором и совместно с ним распространять актуальные результаты исследований в области медиа.
Напомним, Сергей Бойко покинул пост президента «Воли», который занимал более 14 лет, в октябре 2016 года. В апреле 2017-го созданное им агентство Big Data Ua презентовало новую информационную систему Big Data Rating для отслеживания смотрения аудитории сервисов IPTV и OTT (часть технологии IPTV) в стране, а в октябре объявило об основании новой премии для телеканалов – Big Data Awards.
Фото: nrada.gov.ua