Нацсовет начал сотрудничество с рейтинговым агентством Сергея Бойко

Рейтинговое агентство Big Data Ua и Нацсовет по телевидению и радиовещанию объявили о начале сотрудничества в сфере мониторинга просмотра телеканалов на ОТТ/IPTV платформах.

Как сообщает пресс-служба компании, регулятор будет проводить анализ просмотра телеканалов с помощью системы Big Data Rating и обнародовать их на своем сайте для общего пользования. "Посредством усиления взаимодействия между Нацсоветом и частной компанией планируется повысить уровень аналитики состояния отечественного телерынка и улучшить оперативность реагирования на изменения, происходящие на нем, со стороны государства", – уточняют в Big Data Ua.

По словам основателя и главы рейтингового агенства Сергея Бойко,исследования охватывают более 450 тыс. домохозяйств.