Нацсовет лишил лицензии «Радио Вести» в Харькове

Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение лишить «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове.
Об этом с места событий сообщает корреспондент «Телекритики».
За соответствующее решение проголосовали все члены Национального совета.
Несмотря на то, что сегодня в Нацсовет принесли решение суда Харькова о запрете рассматривать этот вопрос, заместитель главы регулятора Ульяна Фещук сказала, что им так и не удалось связаться с судом."Решение набирает силу после апелляционного обжалования, так что мы можем сейчас рассматривать решение. Тем более, что никаких документов из суда мы не получали", - сказала она.
Основанием для принятия такого решения в компании стали примененные ранее санкции. В частности, несоблюдение условий лицензии и программной концепции вещания, ведение программ и передач на украинском языке составляло менее 50% суточного вещания. На момент рассмотрения вопроса продления лицензии на вещание эти решения оспариваются, но не отменены в судебном порядке.
"Я хочу напомнить, что вы должностные лица и существует уголовная ответственность за несоблюдение решения суда", - сказал исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошевой.
Вопрос по киевской лицензии обсудят завтра (24 февраля).
Напомним, сегодня стало известно, что трое топ-менеджеров покидают «Радио Вести» с 1 марта.
Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент, два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.
Фото: vesti-ukr.com
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