Нацсовет лишил лицензии «Радио Вести» в Харькове

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Телекритики».

За соответствующее решение проголосовали все члены Национального совета.

Несмотря на то, что сегодня в Нацсовет принесли решение суда Харькова о запрете рассматривать этот вопрос, заместитель главы регулятора Ульяна Фещук сказала, что им так и не удалось связаться с судом."Решение набирает силу после апелляционного обжалования, так что мы можем сейчас рассматривать решение. Тем более, что никаких документов из суда мы не получали", - сказала она.

Основанием для принятия такого решения в компании стали примененные ранее санкции. В частности, несоблюдение условий лицензии и программной концепции вещания, ведение программ и передач на украинском языке составляло менее 50% суточного вещания. На момент рассмотрения вопроса продления лицензии на вещание эти решения оспариваются, но не отменены в судебном порядке.

"Я хочу напомнить, что вы должностные лица и существует уголовная ответственность за несоблюдение решения суда", - сказал исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошевой.

Вопрос по киевской лицензии обсудят завтра (24 февраля).

Напомним, сегодня стало известно, что трое топ-менеджеров покидают «Радио Вести» с 1 марта.

Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент, два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.

Фото: vesti-ukr.com