Нацсовет хочет через суд лишить радиостанции UMH лицензий

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 5 октября, принял решение не продлевать лицензии одного из крупнейших украинских радиохолдингов – радиогруппы «Украинский Медиа Холдинг» (входит в холдинг UMH бизнесмена Сергея Курченко), а также обратиться в суд для аннулирования остальных лицензий.

По мнению регулятора, у компаний, владеющих этими лицензиями, непрозрачная структура собственности.

Так, внеплановая проверка радиостанции Next показала, что ООО «Фирма «Волынь» не предоставила Нацсовету документы, подтверждающие смену собственника, а также вовремя не подала документы на переоформление лицензий в связи со сменой владельца.

По словам представителя радиогруппы по доверенности Андрея Павленко, компания не подала вовремя необходимую информацию, поскольку на момент смены собственника закон, согласно которому бенефециар должен быть вписан в лицензию, не вступил в силу. Вместе с тем компания признает нарушение и готова подать заявления на переоформление лицензий, а документы, подтверждающие прозрачность собственности подала 4 октября.

Кроме того, представитель конечного бенефициара Дмитрия Крикберга во время заседания отрицал его связь с Курченко, отметив, что Крикберг занмается агробизнесом и владеет сетью автозаправок в Днепре.

По мнению регулятора, у компании было достаточно времени, чтобы сделать все это раньше. А член Нацсовета Ульяна Фещук сообщила, что в поданных документах (1200 страниц) отсутствует трастовая декларация бенефециара. В результате, Нацсовет решил обратится в суд с просьбой об аннулировании этих лицензий.Кроме того, регулятор отказался переоформить лицензии радиостанции.

Аналогичные решения по результатам внеплановых проверок приняты и в отношении радиостанций Lounge FM, «Авто-радио», NRJ, «Голос Столицы», «Ретро ФМ», «Джем ФМ», «Пятница». Кроме того, не продлены некоторые лицензии «Авто-радио», NRJ и «Ретро ФМ». Вместе с тем у радиогруппы еще есть и другие лицензии на вещание (в том числе и на эти радиостанции), срок действия которых еще не истек.

Напомним, в мае стало известно, что конечным бенефициаром большинства радиостанций радиогруппы «Украинский Медиа Холдинг» вместо гражданина Белиза Мэтью Адриана Брэдли стал харьковчанин Дмитрий Крикберг.

Фото: Максим Лисовой