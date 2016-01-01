Нацсовет аннулировал лицензию канала UBR

Отметим, что с заявлением об аннулировании лицензии в Нацсовет обратилась сама компания.

В планах холдинга запустить конвергентное медиа в формате «radio vision» (радио с видеотрансляцией из студии), а для этого не нужна лицензия. Исполнительный директор холдинга Андрей Кошевой заявил, что они выходят из-под действия Нацсовета.

Напомним, что канал UBR прекратил свою деятельность с начала 2017 года. В свою очередь, медиахолдинг «Вести Украина» объявил о новом проекте, который заменит телеканал.