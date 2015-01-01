Нацсовет аннулировал лицензию канала 3S.tv Савика Шустера

Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал спутниковую лицензию телеканала 3S.tv, принадлежащему телеведущему Савику Шустера и его партнеру Павлу Елизарову. Такое решение принято на основании соответствующей просьбы самого канала.

Кроме того, телерадиокомпания «Всемирная информационная служба», которой принадлежала лицензия на вещание 3S.tv, исключена из Госреестра субъектов информационной деятельности в области телевидения и радиовещания. В течение 10 дней вещатель обязан вернуть регулятору лицензию.

Напомним, Шустер стал совладельцем телеканала 3S.tv в 2015 году, а прекратил вещание он с 1 марта 2017-го. Еще 1 декабря 2016 года канал объявил, что будет вынужден прекратить деятельность из-за отсутствия финансирования. Тем временем 3s.tv продолжал искать инвесторов. По словам Елизарова, для дальнейшего существования каналу необходимо было около $10 млн.

Также он говорил, что в случае закрытия канала его команда будет заниматься общественной деятельностью: "У нас есть ГО «Четвертая власть Украины», к сожалению, перейдем из практической помощи в теоретическую".

Фото: Zn.ua