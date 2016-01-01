Нацсовет аннулировал лицензию «Армянского радио» в Одессе

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании объявил заказчику радиовещательной компании «Армянское радио-Украина» (эфирное вещание на частоте 71,36 МГц в Одессе, позывные «Армянское радио») предупреждение и аннулировал лицензию.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такие решения приняты по результатам плановой проверки вещателя и на основании его ходатайства об аннулировании лицензии в связи с техническими проблемами.

Во время проверки Нацсовет выявил, что лицензиат не подал вовремя документы для переоформления лицензии в случае возникновения для этого оснований. Кроме того, было зафиксировано, что компания не осуществляет вещания.

Напомним, в декабре 2016 года регулятор назначил внеплановую проверку компании «Армянское радио-Украина» относительно соблюдения требований закона об обязательной доле трансляции в эфире песен на украинском языке. Согласно мониторингу, 16 ноября радиостанция транслировала 22,1% песен на украинском языке (норма - не менее 25%), в промежутке времени с 07:00 до 14:00 доля таких песен составляла 24,4%, а в промежутке времени с 15:00 до 22:00 - 14%.

Фото: Максим Лисовой