Нацполиция начала издавать газету специально для жителей Авдеевки

Для жителей Авдеевки, у которых есть возможность смотреть лишь российские телеканалы и слушать радиостанции «ДНР», начали выпускать газету «Полиция Донетчины», сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Газету доставляют из Мариуполя. Это единственное украинское издание, которое распространяется среди населения Авдеевки. Газету раздаютв пунктах полиции, которые сейчас работают как штабы помощи, а также доставляют жителям во время превентивных мер.

"Здесь информационный голод. Мы выдали спецвыпуск газеты специально для жителей Авдеевки, чтобы люди имели объективную и полную информацию о ситуации в городе, о том, куда можно обратиться за помощью, чтобы понимали, что здесь происходит", - говорит начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Также местные жители надеются на появление украинского телевидения. "Дома у нас цифровое телевидение, но там работают только российские каналы и каналы «ДНР». Кому это нужно? Всю информацию, которую мы имеем, нам передают ребята, за что им большое спасибо. Это все, что нам поступает из Украины", - рассказывает местная жительница.

Напомним, в начале февраля в Авдеевке резко обострилась ситуация, усилились обстрелы со стороны боевиков: