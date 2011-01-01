Национальные телеканалы стали вдвое меньше показывать детские передачи

В течение последних пяти лет в Украине наблюдается тенденция по уменьшению общей доли детских передач в эфире общенациональных телеканалов - с 8% в 2011 году до 4% в 2016-м. Об этом говоритсяв отчете за прошлый год Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

"Из 14 общенациональных телевещателей, которые вещают в аналоговом стандарте, программы для детской аудитории в условиях лицензии остались лишь у 7 из них", - уточняют в регуляторе. Большую половину детского контента составляют мультфильмы.