Наталья Влащенко запускает Hard и «Перші другі» на канале ZIK

На телеканале ZIK с понедельника, 13 марта, стартует авторский проект телеведущей, креативного продюсера канала Натальи Влащенко Hard.

Как сообщает пресс-служба ZIK, программа будет выходить четыре раза в неделю – понедельник, вторник, четверг и субботу - в 19:30. Гостем первогоэфира Hard станет министр внутренних дел Арсен Аваков, второго - генеральный прокурор Юрий Луценко.

Кроме того, по воскресеньям на телеканале будет выходить еще один проект Влащенко - ток-шоу «Перші другі». В нем телеведущая расскажет о мужьях и женах публичных людей.

Напомним, 19 февраля, заканчивая эфир ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE», Наталья Влащенко объявила о своем уходе со «112 Украина». Позже она объяснила, что переходит работать на телеканал ZIK. А на канале, в свою очередь, сообщили, что Влащенко назначена креативным продюсером.

Фото: Facebook Натальи Влащенко