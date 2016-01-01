Наталья Влащенко уходит со «112 Украина» на ZIK

Ведущая ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина» Наталья Влащенко объявили о своем уходе.

"Сегодня (19 февраля. - Ред.) был мой последний эфир Hard Talk на «112-м» канале. Я благодарю всех, кто был моими зрителями, кто сделал прекрасный рейтинг этой программы. Это было прекрасное путешествие, которое я точно никогда не забуду. Жизнь не заканчивается и мы обязательно скоро встретимся", - сказала она, заканчивая программу.

Позже в своем Facebook журналист опубликовала видеообращение, в котором объяснила, почему покидает телеканал.

"Я в своей жизни много раз выходила из зоны комфорта. Со «112-го» канала я ухожу с высокими рейтингами, с прекрасными отношениями с коллегами. Почему я это сделала? В мире все развивается, расцветает, переживает период стагнации, потом начинаются какие-то деструктивные процессы. Я никогда не жду, когда что-то начнет быть таким", - отметила Влащенко.

Главной причиной ухода, по ее словам, является желание делать большое шоу. "Потому что, мне кажется, эта ниша в Украине пустует", - пояснила журналист. Она уточнила, что будет осуществлять это на телеканале ZIK.

"Я надеюсь, что изменится формат Hard Talk тоже, потому что у меня есть планы на эту тему. И мы опять встретимся с вами в новом интересном формате", - добавила Влащенко. О том, какие именно это будут проекты, станет известно в начале марта, сообщила она.

Напомним, в конце ноября 2016 года на канал ZIK со «112 Украина» перешел ведущий новостей Владимир Андриевский. А в январе 2017-го новым генеральным продюсером ZIK стал Гайгысыз Гелдиев, также со «112 Украина».

Фото: Facebook Натальи Влащенко