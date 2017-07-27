Наталья Влащенко стала генпродюсером канала ZIK

Креативный продюсер и ведущая телеканала ZIK Наталья Влащенко займет должность генерального продюсера, сообщает пресс-служба канала.
"Мы рады, что в нашей команде есть человек такого калибра. Наталья – опытный практик и имеет стратегическое видение развития канала, воплощение которого мы вскоре увидим", – говорит генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Кроме того, в новом осеннем телесезоне Влащенко дебютирует в качестве единственного в Украине ведущей-женщины масштабного политического ток-шоу. Подробности о нем канал обещает раскрыть позже.
Дуся
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