Наталья Влащенко – о том, каким должно быть современное ТВ: «Радио Вести»

Наталья Влащенко – телеведущая, главный редактор украинского общественно-политического журнала «Публичные люди», а с недавнего времени – креативный продюсер канала ZIK. До этого в разное время у нее были свои проекты на телеканалах «1+1», «UА:Перший», «Живое. ТВ». А до перехода на ZIK вела ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина».
В интервью программе «Циники» на «Радио Вести»Наталья Влащенко рассказала о переходе на канал ZIK и обязанностях креативного продюсера, ток-шоу «Люди. Hard Talk», журнале «Публичные люди» и новой книге о Крыме, а также о том, каким должно быть современное телевидение.
Мы публикуем самые интересные ее высказывания.
Мне всегда хотелось как-то влиять на процесс. На «112» я делала авторскую программу, на процесс никак не влияла, потому что у него есть свои топ-менеджеры, они проводят политику.
Я знала все, что происходит на канале, поэтому не могу подтвердить никаких слухов о том, что какие-то таинственные руки руководят. Что касается давления на «112» канал, да, оно было. Я думаю, что оно, наверное, и продолжается. Но это часть общей ситуации в Украине сегодня. Раньше когда олигархи или политики хотели влияния, они себе заводили СМИ. Сегодня, как все поняли, это очень дорого и ни к чему совершенно: нужно создавать новый продукт и тратить большие деньги. Зачем? Если можно торговать просто интересами. Если вы не хотите чтобы вас закрыли, то будьте там лояльнее, там лояльнее, иногда можно взять СМИ в аутсорсинг.
«Я мечтаю создать новый женский слот»
Есть такое заблуждение массовое, что телевидение – это позавчерашний день, потому что сегодня уже интернет, еще что-то. На самом деле, нет ничего вчерашнего дня. Балет, который хреново поставлен, – это вчерашний день. Балет, который поставлен классно, – это сегодняшний день. Точно также и телевидение, если там есть что-то интересное, то конечно, эту кнопку включат или даже найдут в интернете эту программу.
Есть люди, которые созданы для того, чтобы просвещать, объяснять, потому что они умеют это делать интересно, энергетично и умеют заражать собою всех. Такие люди должны работать в медиа.
Мне кажется, у меня есть опыт, какие-то данные для того, чтобы попробовать сделать проекты, которые будут интересны массовой аудитории, и эти проекты будут отличаться от того, что уже было. Последние годы украинское телевидение стало телевидением, которое также далеко от жизни, как мы все здесь трое от ядерной физики.
Есть люди, которые готовы с утра до вечера смотреть «Зважені та щасливі» или «Как выйти замуж», тут ничем нельзя помочь. Но я, например, мечтаю создать новый женский слот, который будет говорить совсем на другом языке.
Чем телевидение отличается от интернета? Это просто способ доставки картинки и говорения. Больше ничего. Современное телевидение, как мне кажется, должно рассчитывать не только на какой-то показ. Современное телевидение должно создавать новую платформу, на которой оно делает новости, новые пути доставки. Современный телевизор должен возникать у тебя в телефоне, когда ты хочешь. Современный телевизор может программироваться, как ты знаешь, ты можешь просто смотреть разные программы на всех каналах, которые тебе нравятся.
Очень мало людей, которые умеют делать контент. Поэтому люди, которые будут уметь делать контент, все равно всегда найдут своих потребителей. А путь доставки это дело десятое, я не вижу здесь никаких проблем.
О вещах, которые важны, нужно говорить простым языком. Ведь мы сейчас тоже можем говорить, используя телевизионную терминологию, философские термины. Но тогда, конечно, всем, кто нас сейчас слушает, станет ужасно скучно.
Мне кажется, что украинскому телевидению не хватало органичности, естественности. Мы там все время играем какую-то роль, ведущих, или тех, кто несет какую-то миссию, или тех, кто воспитывает. Мне бы хотелось, чтобы пришли на телевидение органичные люди, которые читают книги и, главное, с чувством юмора. Я всегда об этом говорю: украинским медиа катастрофически не хватает чувства юмора.
Я отсматриваю сетку (на ZIK. - Ред.), я смотрю, что сильнее, что слабее. Я думаю, что можно сделать. Все-таки сетка должна быть построена на каких-то системообразующих слотах, которые еще предстоит создать. Не просто набор каких-то шашлычных программ, а какие-то вещи, на которые будет это все опираться. Это будет моя задача и мне это страшно интересно, потому что это чистое творчество. Все остальное - не мое.
Мы говорили с учредителем о том, что мы будем готовить большое ток-шоу политическое, в этой нише фактически нет сегодня лидера и нужно создавать что-то новое, потому что все, что есть оно достаточно пожившее. Мне это очень интересно, я давно это хотела делать. Я хотела делать большое политическое ток-шоу как раз в стиле Трамп, игровое с элементами эстрады. Эти бесконечные разговоры неинтересны, и мне кажется, что это все вчерашний день. У меня есть два синопсиса на эту тему, не знаю, какой будет выбран на канале. Но мне кажется, что мы придумали два варианта очень интересные того, что, кстати, не было не только в Украине, но и в мире.
«Украинским медиа катастрофически не хватает чувства юмора»
И конечно, будет продолжен HardTalk, но немножко с другим апгрейдом, потому что тоже самое пальто надевать нет никакого смысла. Возможно, будут какие-то троллинговые итоги недели.
Медиа – это не доска почета. В медиа попадают люди, которые являются ньюсмейкерами, которые на данный момент интересуют большую аудиторию, которых интересно слушать или смотреть, независимо от того, умные они или глупые, хорошие или плохие, достойны ли они лучшей участи в этой жизни.
Если вы приглашаете к себе неоднозначного персонажа, который вызывает бурные споры в обществе, разденьте его аккуратно, снимите с него пиджачок, трусики, бюстгальтер для того, чтобы люди увидели, кто есть этот человек. Тогда это будет высококлассная журналистская работа.
Я сейчас заканчиваю книгу по Крыму, она у меня отобрала кучу нервов, сил, крови. Я сейчас не хочу предвосхищать события, но книга будет достаточно жесткой и скандальной. Мне нужно было лично с огромным количеством людей пообщаться, дойти до каждого человека, до каждого генерала, полковника: Аваков, Наливайченко, Турчинов, журналисты, которые тогда работали в зале крымского парламента. Огромное количество людей, которые бежали на Большую Землю с полуострова. Там нужно было записать очень большое количество интервью, осмыслить все это. Было большое количество инсайда. Было большое количество личной боли, потому что я начала это писать из боли. Мы сейчас заканчиваем, мы хотим с Сашей Красовицким, хозяином «Фолио», успеть до книжного Арсенала, который будет в конце весны-начале лета.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте радиостанции.
Главное фото: voleeyu.com