Наталья Влащенко – о том, каким должно быть современное ТВ: «Радио Вести»

Есть такое заблуждение массовое, что телевидение – это позавчерашний день, потому что сегодня уже интернет, еще что-то. На самом деле, нет ничего вчерашнего дня. Балет, который хреново поставлен, – это вчерашний день. Балет, который поставлен классно, – это сегодняшний день. Точно также и телевидение, если там есть что-то интересное, то конечно, эту кнопку включат или даже найдут в интернете эту программу.

Есть люди, которые созданы для того, чтобы просвещать, объяснять, потому что они умеют это делать интересно, энергетично и умеют заражать собою всех. Такие люди должны работать в медиа.

Мне кажется, у меня есть опыт, какие-то данные для того, чтобы попробовать сделать проекты, которые будут интересны массовой аудитории, и эти проекты будут отличаться от того, что уже было. Последние годы украинское телевидение стало телевидением, которое также далеко от жизни, как мы все здесь трое от ядерной физики.

Есть люди, которые готовы с утра до вечера смотреть «Зважені та щасливі» или «Как выйти замуж», тут ничем нельзя помочь. Но я, например, мечтаю создать новый женский слот, который будет говорить совсем на другом языке.

Чем телевидение отличается от интернета? Это просто способ доставки картинки и говорения. Больше ничего. Современное телевидение, как мне кажется, должно рассчитывать не только на какой-то показ. Современное телевидение должно создавать новую платформу, на которой оно делает новости, новые пути доставки. Современный телевизор должен возникать у тебя в телефоне, когда ты хочешь. Современный телевизор может программироваться, как ты знаешь, ты можешь просто смотреть разные программы на всех каналах, которые тебе нравятся.