Наталья Синдеева - о том, каким должен был быть и каким стал «Дождь»: vc.ru

Наталья Синдеева — основатель российского медиахолдинга «Дождь», в который помимо одноименного телеканала, позиционирующего себя как независимый, входит онлайн-издание Republic (бывший Slon.ru). В интервью ресурсу vc.ru она рассказала о том, каким планировалось создать канал «Дождь» и каким он является сейчас, почему телеканал отказался от финансирования Михаилом Ходорковским и продвижения на ТВ в пользу интернета, а также о планах на 2017 год.

Мы публикуем наиболее интересные высказывания Натальи Синдеевой.

Любой бизнес — это живой организм, а медиабизнес — это личность, человек с характером. Это никогда не константа, но бизнес, который всегда подвластен эмоциям, редакции, владельцам, контекстам. С «Дождем» все было именно так. Мы мечтали об одном телеканале, но я не могла представить, что у нас получится новостной общественно-политический канал. Я мечтала об «оптимистичном канале», с интеллектуальным, но не снобским контентом.

Идея была такая: транслировать много авторских программ, которые затрагивают разные интересы. Мы же интересуемся не только политической жизнью, но и музыкой, театром, кино.Нам хотелось со своим подходом, со своим авторским взглядом, со своей интонацией собрать то, что интересует людей — без треша, «желтухи» и дешевой генерации трафика.

Когда канал только создавался, мы транслировали программы разного формата. Я помню, как у нас появились программы о документальном, сложном кино. Михаил Козырев занимался музыкальным направлением. Также у нас была выстроена целая линейка авторских шоу, которые мы хотели развивать.Параллельно с этим мы выстраивали новостную службу. Мы первыми среди медиа оказались в интернете, в соцсетях. Это помогло нам сразу получать обратную связь от зрителей. Не как раньше, когда они присылали письма в редакцию.