Наталья Синдеева - о том, каким должен был быть и каким стал «Дождь»: vc.ru

Наталья Синдеева — основатель российского медиахолдинга «Дождь», в который помимо одноименного телеканала, позиционирующего себя как независимый, входит онлайн-издание Republic (бывший Slon.ru). В интервью ресурсу vc.ru она рассказала о том, каким планировалось создать канал «Дождь» и каким он является сейчас, почему телеканал отказался от финансирования Михаилом Ходорковским и продвижения на ТВ в пользу интернета, а также о планах на 2017 год.
Мы публикуем наиболее интересные высказывания Натальи Синдеевой.
Любой бизнес — это живой организм, а медиабизнес — это личность, человек с характером. Это никогда не константа, но бизнес, который всегда подвластен эмоциям, редакции, владельцам, контекстам. С «Дождем» все было именно так. Мы мечтали об одном телеканале, но я не могла представить, что у нас получится новостной общественно-политический канал. Я мечтала об «оптимистичном канале», с интеллектуальным, но не снобским контентом.
Идея была такая: транслировать много авторских программ, которые затрагивают разные интересы. Мы же интересуемся не только политической жизнью, но и музыкой, театром, кино.Нам хотелось со своим подходом, со своим авторским взглядом, со своей интонацией собрать то, что интересует людей — без треша, «желтухи» и дешевой генерации трафика.
Когда канал только создавался, мы транслировали программы разного формата. Я помню, как у нас появились программы о документальном, сложном кино. Михаил Козырев занимался музыкальным направлением. Также у нас была выстроена целая линейка авторских шоу, которые мы хотели развивать.Параллельно с этим мы выстраивали новостную службу. Мы первыми среди медиа оказались в интернете, в соцсетях. Это помогло нам сразу получать обратную связь от зрителей. Не как раньше, когда они присылали письма в редакцию.
«Мне слово «оппозиционность» по отношению к нашему каналу не нравится. Во многом нам это навязали»
Так мы поняли, что этой аудитории не хватает информационной картины дня без цензуры, без черных списков, и это стало главным направлением развития канала. Неожиданно, в первую очередь для меня.
Поскольку в России такой системы нет, то мы становимся оппозиционными по отношению к мейнстриму, хотя мне слово «оппозиционность» по отношению к нашему каналу не нравится. Я все время стараюсь от него отбрыкаться, потому что во многом нам это навязали.
Получилось так, что аудитория, которая может монетизировать этот проект, — сперва за счет рекламы, а теперь за счет подписки — оказалась с определенными взглядами, ценностями.Эти ценности мне близки. Но все равно, телеканал — это бизнес, а любой бизнес — это ответственность перед людьми, работающими на канале и смотрящими «Дождь». И наша задача сделать канал популярным, чтобы он был финансово устойчивым, продолжая отстаивать свои ценности, не идя на баррикады.
Мы решили стать площадкой для дискуссии, в которой есть и оппозиция, и представители власти. Нам потребовался год серьезной работы для повышения доверия, уважения к тому, что мы делаем. К концу 2012-2013 годов, до тех пор когда у нас начались проблемы, мы сумели этого добиться.
А потом случилось то, что случилось — кризис в Украине. Нас пошатнула Украина. <...> Только мы транслировали события в Украине, а их все испугались — мы помним, какая у всех была реакция. С Олимпиадой тоже было непонятно. Все вместе и привело к включению машины по уничтожению «Дождя».
Мы оказались в аду. Первый месяц даже ничего не предпринимали, только отражали летящие в нас снаряды, потому что все происходило параллельно: через два дня после опроса («Стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней» в программе «Дилетанты» в день снятия блокады 27 января 2014 года. - Ред.) нас отключили все операторы, кроме «Триколор ТВ» — он нас еще какое-то время терпел. В тот год на пике у нас было 11 млн зрителей (данные TNS), и мы в один день потеряли 80-90%.
Затем ушли рекламодатели — 80% за один день сняли рекламу, потому что им тоже всем позвонили. А реклама в тот момент составляла 90% нашего бюджета. А потом пришли все проверки, которые только можно — ревизоры приходили каждый день. Вокруг нас была огромная информационная кампания, дискредитирующая «Дождь».
Нас спасло то, что к тому времени у нас была отстроена модель подписки. Мы запустили ее в июле 2013 года, и к моменту отключения она существовала уже полгода. У нас была отстроена инфраструктура, механизмы — все было готово к тому, чтобы перейти на paywall-модель в полном объеме.
Деньги, которые нам предлагал Михаил Ходорковский, закрыли бы бюджет канала только на месяц. Но если бы мы приняли эту помощь — то это для нас был бы большой риск.В самом факте поддержки я не вижу проблемы. «Дождь» много о нем рассказывал. Помощь стала бы проявлением чувства благодарности, а не влияния. Но для нас это риски, так как мы находимся под микроскопом. Любые сторонние деньги от источников, которые для власти являются красным флажком — для нас это большой риск.
«Наша аудитория на сайте, в соцсетях и на YouTube больше и активнее, чем в телевизоре»
Мы справились со всеми проблемами, перестроили работу, переехали в новую студию в дизайн-заводе «Флакон». Когда мы все выдохнули и перестроили работу, случился внутренний кризис. Так происходит, когда после войны люди возвращаются домой и не могут перестроиться, чтобы жить в мирное время. То же самое пережили мы: не надо обороняться, надо работать. В этот момент начинается тяжелый процесс рефлексии, потому что коллектив начинает расползаться. Кто-то не может себя найти, кто-то выжат, сгорел, ничего не может сделать.
Расставание с [главным редактором] Михаилом Зыгарем было длительным, прежде чем осенью 2015 года пришли к тому, что расставаться необходимо — это было правильным и для него, и для команды. <...> В июле 2016 года к нам из РБК пришел Роман Баданин.
Мы — бренд, у которого есть все возможные средства дистрибуции своего контента. Мы давно уже не телевидение с точки зрения потребления. Наша аудитория на сайте, в соцсетях и на YouTube больше и активнее, чем в телевизоре.
Цель на 2017 год одна — увеличить количество подписчиков. Также я хочу запустить телевизионные сериальные форматы. У нас есть уже есть «Бремя новостей» с Павлом Лобковым и Ксенией Собчак. Нам нужно больше такого. <...>хочу запустить свой сериал. Мы уже делали пилотную серию в 2014 году. Но все совпало с нашими проблемами. Сериал — это классический дорогой телевизионный формат. Нам нужно придумать способ делать эпизоды дешевле.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте ресурса.
Главное фото: Wikimedia.org / Birulik
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