Наталья Гуменюк и Виталий Мороз вошли в топ-100 новаторов Восточной Европы

Председатель общественной организации «Громадське телебачення», журналистка Наталья Гуменюк и глава подразделения «Новые медиа» организации «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз вошли в рейтинг New Europe 100, определяющий сотню людей из Центральной и Восточной Европы, которые "меняют общество, политическую ситуацию и бизнес-среду региона".

Рейтинг создан совместно британской газетой Financial Times, польской Res Publica, компанией Google и организацией Visegrad Fund.

Кроме Гуменюк и Мороза, в список вошли еще пять украинцев: Роман Зинченко из Greencubator,Макс и Юлия Гербуты из PassivDom,Ирина Прокофьева из Make me better иАндрей Карпюк из BIOsens.

Как сообщает пресс-служба «Google Украина», целью проекта New Europe 100 является консолидация новаторов из стран Центральной и Восточной Европы, чтобы они могли больше сотрудничать друг с другом и развиваться. "Нам приятно наблюдать, сколько сегодня креатива, инноваций и лидерства на местном уровне по всей Центральной Европе. Я убеждена, что чем больше мы будем инвестировать в партнерские отношения с лидерами инноваций в наших странах, тем сильнее и успешнее мы будем, как сообщества и регион в целом", ‒ говорит исполнительный директор Visegrad Fund Беата Ячевска.

Как известно, проект New Europe 100 реализуется уже четвертый год подряд.

Фото: Пресс-служба «Громадського»