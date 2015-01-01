Нардеп Парасюк жалуется на сериалы канала «Украина»

Народный депутат Украины Владимир Парасюк отправил обращение в Нацсовет и Госкино с просьбой наказать телеканал «Украина» за трансляцию сериалов «Я дарю тебе счастье» и «Горькое счастье».
Копия обращения есть в наличии «Телекритики».
В частности, депутат пишет, что сериал «Я дарю тебе счастье» выходил в России на телеканале «Россия 1» и создан кинокомпанией «Русское». Он также утверждает, что согласно открытым источникам, у телеканала «Украина» забрали прокатное удостоверение на этот сериал. Поэтому он просит сообщить, было ли выдано телеканалу новое удостоверение и при каких условиях.
Те же претензии у Парасюка и к сериалу «Горькое счастье», который также выходил на российском ТВ, а его прокатное удостоверение было аннулировано.Народный депутат просит применить меры воздействия по отношению к телеканалу из-за трансляции этих сериалов.
«Телекритика» обратилась за комментарями в Госкино и телеканал «Украина», но там сказали, что ответят лишь на официальные запросы.
Напомним, что ранее Владимир Парасюк и ряд других народных депутатов требовали у Госкино запретить три других сериала «Украины». Отметим, что в новом письме Парасюк вспоминает тот случай и просит отреагировать на жалобу депутатов.
Как известно, в феврале 2015 года Верховная Рада приняла закон № 159-VIII, предусматривающий защиту информационного телерадиопространства Украины. В нем указано, что начиная с 4 июня 2015 года запрещается публичная трансляция фильмов и других телерадиопродуктов российского производства, созданных после 1 января 2014 года.
После этого телеканал «Украина» очень часто нарушал этот закон и Госкино запрещало показывать сериалы, которые он транслировал. Согласно результатам мониторингов Нацсовета, «Украина» чаще других каналов транслирует запрещенные российские сериалы.