ТЕЛЕКРИТИКА

Нардеп Кирш станет ведущим новой программы на канале «Эспрессо»

Бизнес

Телеканал «Эспрессо» готовит новую программу под рабочим названием «Школа выживания», вести которую будет народный депутат из «Народного фронта» Александр Кирш. Об этом в своем Facebook сообщилглавный редактор канала Василий Рябчук. 

"Экс-журналист, а ныне народный депутат Александр Кирш, будет вести проект на канале «Эспрессо». Рабочая название - «Школа выживания». Земля будет гореть под ногами не только у коррупционеров и барыг!", - написал он.

Как уточняют в пресс-службе телеканала, выход нового проекта в эфир запланирован на 15 мая. «Школа выживания» - субъективная пятиминутка в формате видеоблога на темы экономики и налогов.

Напомним, 20 апреля на канале «24» стартует авторский проект нардепа, бывшего журналиста Сергея Лещенко. Анонсировав свою программу он заявил: "У коррупционеров и барыг будет гореть земля под ногами".

Фото: Facebook Василия Рябчука



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