ТЕЛЕКРИТИКА

Объявлен состав ревизионной комиссии общественного вещателя

Бизнес

Вчера, 22 октября, на заседании наблюдательного совета «Общественного» выбрали состав ревизионной комиссии ОАО «НОТУ», как того требует закон «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины».


Председателем комиссии стала кандидат экономических наук Евченко Наталья Григорьевна, членами ревизионной комиссии – сертифицированный внутренний аудитор Дубич Евгений Евгеньевич и практикующий аудитор Пальников Александр Владимирович.

Членами ревизионной комиссии от государственных органов стала представительница Государственной аудиторской службы Украины Покотило Наталья Владимировна и представительница Госкомтелерадио Никитина Юлия Николаевна.

Напомним, занятость членов ревизионной комиссии предусматривает проведение плановых годовых проверок и внеплановых проверок в соответствии с задачами, определенными наблюдательным советом согласно уставу ПАО «НОТУ».

Как известно, НОТУ было основано 19 января 2017-го. Почему предприятие до сих пор не создало ревизионную комиссию, не сообщалось.

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