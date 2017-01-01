Объявлен состав ревизионной комиссии общественного вещателя

Председателем комиссии стала кандидат экономических наук Евченко Наталья Григорьевна, членами ревизионной комиссии – сертифицированный внутренний аудитор Дубич Евгений Евгеньевич и практикующий аудитор Пальников Александр Владимирович.

Членами ревизионной комиссии от государственных органов стала представительница Государственной аудиторской службы Украины Покотило Наталья Владимировна и представительница Госкомтелерадио Никитина Юлия Николаевна.

Напомним, занятость членов ревизионной комиссии предусматривает проведение плановых годовых проверок и внеплановых проверок в соответствии с задачами, определенными наблюдательным советом согласно уставу ПАО «НОТУ».

Как известно, НОТУ было основано 19 января 2017-го. Почему предприятие до сих пор не создало ревизионную комиссию, не сообщалось.