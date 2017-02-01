Набсовет общественного вещателя возглавила экс-член Нацсовета Татьяна Лебедева

Председателем наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрана Татьяна Лебедева, сообщает «Украинская правда».

"Выбрали Татьяну Лебедеву. Голосование было тайным. Девять - за Лебедеву. Четыре - за Тараса Шевченко. И трое воздержались", - рассказал изданию член набсовета Виктор Таран.

По информации источников УП, Лебедева связана с олигархом Виктором Пинчуком. В частности, собеседники указывают на то, что как член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания она голосовала в интересах телеканалов Пинчука (речь идет о каналах медиахолдинга StarLightMedia - СТБ, «Новій канал», М1, М2, ICTV и QTV).

В то же время за заместителя председателя набсовета голосовали несколько раз, но так и не избрали."За заместителя голосовали - восемь-восемь. Никого больше не избрали", - уточнил Таран.

Как известно, Татьяна Лебедева была членом Нацсовета с 2003 по 2010 годы, также является почетным председатель Независимой ассоциации телерадиовещателей Украины, куратор по вопросам фандрейзинга и представитель в набсовете.

Напомним, юридическое лицо Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», которое было создано вместо Национальной телекомпании Украины, было зарегистрировано 19 января. Это второй этап преобразования государственной телерадиокомпании в общественную.

Исполняющим обязанности главы правления НОТУ назначена заместитель генерального директора НТКУ Анна Бычок. Она будет возглавлять вещатель до тех пор, пока члены Наблюдательного совета НОТУ не изберут председателя правления.

Фото: Facebook Алексея Панича