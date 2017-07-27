На ZIK стартует политическое ток-шоу Натальи Влащенко

Премьера информационно-политического интерактивного ток-шоу с элементами реалити и экшена «Народ против» Натальи Влащенко состоится на телеканале ZIK завтра, 8 сентября. Оно будет выходить по пятницам в 21:30.
Как отмечает пресс-служба канала, это единственное масштабное политическое ток-шоу в Украине, ведущей которого является женщина, а главным участником – народ.
"В основу шоу заложен принцип Колизея. Студия – это своеобразная бойцовая арена с нескрываемыми эмоциями, политическими пристрастиями и «запрещенными» ударами. Здесь команды политиков или чиновников бороться между собой за благосклонность зрителей. Только на этой арене народ может освободить народного депутата, министра и даже премьера. А политикам придется не только держать удар, но и проявить незаурядную смекалку", – рассказывают на ZIK.
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По завершению за кулисами программы участники будут комментировать финальное решение народа, давать свои оценки выступлениям оппонентов и анализировать, почему народ поддержал ту или иную команду.
"Эра ток-шоу с длинными самопрезентациями политиков и одним модератором давно ушла в небытие. Народ хочет шоу, и в идеале хочет видеть жесткую борьбу на ринге, своеобразный Колизей, где он может поднять палец вверх или опустить вниз", – отмечает Наталья Влащенко.
Напомним, в начале августа Наталья Влащенко была назначена генеральным продюсером канала ZIK. Тогда же телеканал анонсировал запуск нового ток-шоу, которое она будет вести.
Фото: Facebook Натальи Влащенко
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