На ZIK стартует политическое ток-шоу Натальи Влащенко

Премьера информационно-политического интерактивного ток-шоу с элементами реалити и экшена «Народ против» Натальи Влащенко состоится на телеканале ZIK завтра, 8 сентября. Оно будет выходить по пятницам в 21:30.

Как отмечает пресс-служба канала, это единственное масштабное политическое ток-шоу в Украине, ведущей которого является женщина, а главным участником – народ.

"В основу шоу заложен принцип Колизея. Студия – это своеобразная бойцовая арена с нескрываемыми эмоциями, политическими пристрастиями и «запрещенными» ударами. Здесь команды политиков или чиновников бороться между собой за благосклонность зрителей. Только на этой арене народ может освободить народного депутата, министра и даже премьера. А политикам придется не только держать удар, но и проявить незаурядную смекалку", – рассказывают на ZIK.