На «Тонис» перейдут известные телеведущие с национальных каналов

Телеканал «Тонис», который перезапускают бывший генеральный продюсер NewsOne Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, пригласил к сотрудничеству известных и авторитетных телеведущих, многие из которых работают на национальных каналах. Об этом в интервью газете «День» рассказал Семенов.

"У нас не будет очень молодых, хоть и профессиональных ведущих. Это точно. Для того чтобы человек стал ведущим у нас на канале, ему нужно пройти свой жизненный путь, немало испытаний, им нужно иметь опыт в личной жизни… потому что все это в действительности так или иначе отображается на их эфире. Знание информационной ленты – недостаточно для того, чтобы стать таким тяжеловесом, как наш ведущий Евгений Киселев, например. Или, например, Людмила Добровольская или Анна Безулик", - сказал он, подчеркнув, что на телеканале будут работать ведущие, в авторитете которых никто не сомневается.

При этом генпродюсер уточнил, что назвал фамилии Добровольской и Безулик в качестве примера, а имена новых ведущих пока назвать не может. "Дело в том, что со многими действующими ведущими национальных каналов мы уже договорились. Но пока еще они продолжают там работать, потому мы не афишируем. Это известные и крутые люди. Когда зритель включит наш канал 24 августа, то у него будет ощущение, что всех ведущих он давно знает и любит. Даже тех, кто длительное время не был в эфире", - пояснил Семенов.

Напомним, в марте Киселев, Ганапольский и Семенов были официально представлены коллективу телеканала «Тонис». Позже экс-глава Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко сообщил, что купил 9,5% канала. О том, что теперь ждет «Тонис», читайте в нашем материале.

Фото: Facebook-страница Школа телевидения и журналистики Media Start