На телеканале «Украина» рассказали о закрытии программы Порошенко

Как сообщили «Телекритике» в пресс-службе телеканала, программа была частью благотворительной акции под патронатом супруги президента.

Так, целью акции было привлечение украинцев к занятию спортом и приобретение спортивного оборудования для Луганской областной детско-юношеской спортивной школы для лиц с инвалидностью в городе Кременная. После того, как цель была достигнута, проект закрылся.

Программа выходила с 15 мая по 9 июня. 19 июня в эфире телеканала «Украина» вышел итоговый выпуск, в котором участники и инициаторы благотворительной акции подводили ее итоги.

"6 июля Марина Порошенко передала гусеничный подъемник Луганской областной ДЮСШ для людей с инвалидностью, который упростит и сделает удобным передвижение по лестнице спортсменов и посетителей с инвалидностью", - сообщают на телеканале.

Напомним, когда стало известно, что будет выходить эта программа президент Петр Порошенко написал, что в своем новом проекте Марина собственным примером покажет, что даже несколько минут спорта ежедневно способны сделать нас сильными и здоровыми.