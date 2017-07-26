На СТБ стартует комедийный сериал «Папа Дэн»

Телеканал СТБ в новом сезоне покажет сериал «Папа Дэн» производства Film.ua, сообщается на сайте канала.

Его премьера состоится 28 августа. Сериал будет выходить с понедельника по пятницу в 19:00.

«Папа Дэн» – драма с элементами комедии. По сюжету, Дэну – 24 года, он красив и остроумен, успех у женщин воспринимает как нечто само собой разумеющееся и никогда не завязывает серьезных отношений. Тине – 39, она состоявшаяся бизнес-леди и мать троих детей. Они познакомились при нестандартных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств… Это полностью устраивает обоих до того момента, пока Дэн вдруг не осознает, что по уши влюбился.

Роли в сериале исполнили Наталья Ноздрина, Стас Тикунов, Людмила Загорская, Татьяна Орлова, Алексей Шуплецов, Дарья Трегубова, Никита Тарасов, Лаша Рамишвили, Алексей Нагрудный и др.

Напомним, ранее СТБ объявил даты других своих премьер в новом сезоне.

Фото: Stb.ua