На севере Крыма в цифре уже можно смотреть украинские каналы

Сегодня, 17 августа, с телерадиовышки в Чонгаре Херсонской области началась трансляция пяти украинских каналов – «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой» – в тестовом режиме. Об этом в своем Facebook сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
"На РТС Чонгар в тестовом режиме включено цифровое телевидение.На территорию северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: «UА:Крым» (Национальная общественная телерадиокомпания), «5 канал», «Прямой» («Тонис»), ICTV, Черноморская ТРК", – пишет он.
По словам Костинского, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября – с мощностью 1 кВт.
Напомним, по итогам конкурса на многоканальное вещание с использованием 50-го телевизионного канала (стандарт DVB-T2) в Чонгаре победителями стали «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой». Кроме того, для вещания с Чонгара будет создан новый мультиплекс, в который также войдут пять телеканалов.
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