ТЕЛЕКРИТИКА

На «Прямом» стартует проект «Споживач» с Максимом Несмияновым

Бизнес

Телеканал «Прямой» запускает новый проект «Споживач» по проверке качества товаров и услуг, которые предоставляются украинцам в различных торговых точках, сообщается на сайте канала.

В частности, проверки товаров и услуг будут проводится в магазинах бытовой техники, на рынках, на заправках, в ювелирных магазинах и химчистках, больницах, детских садах.

"Мы все – потребители, мы хотим знать, что едим, какой техникой пользуемся, какой бензин заливаем в наш автомобиль. Каждый день с 13:00 до 16:00 телеканал «Прямой» начинает большие проверки по всей Украине", – говорят на телеканале.

Первый выпуск шоу стартует в субботу, 25 ноября. Ведущим проекта стал эксперт, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Фото: Facebook Максима Несмиянова

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