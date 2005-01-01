На пост главы общественного вещателя претендует Роман Выбрановский

Руководитель проектов Украинского кризисного медиацентра по коммуникации реформ, журналист и телеведущий Роман Выбрановский подал документы для участия в конкурсе по отбору главы правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ). Об этом он сообщил в своем Facebook.

Как известно, с 2002 по 2005 годы Выбрановский работал «Громадському радіо», которое затем было закрыто. С 2005 по 2008 гг. сначала в команде Тараса Стецькива и Андрея Шевченко, а затем в команде Виталия Докаленко пытался создать общественное телевидение на «UA:Перший», был директором по производству публицистических программ.После Евромайдана отвечал за работу с иностранными СМИ в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны, после чего вернулся на «UA:Перший» в роли телеведущего (программы «Дебати PRO», «Децентралізація» и «Кримське питання»).

Напомним, ранее документы для участия в конкурсе подал экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания. Как сообщил «Телекритике» член Наблюдательного совета НОТУ Виктор Таран, на должность главы общественного вещателя претендует шесть человек. Однако их имена он называть отказался.

Фото: 1tv.com.ua