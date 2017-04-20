На «Новом канале» стартует «Ревизор с Тищенко»

Кроме того, на ночь в гостиницах теперь будет оставаться не только ведущий, но и шеф-редактор Анна Жижа, то есть в «Ревизоре с Тищенко» появится женский взгляд на ночевку. В каждом городе будут проверяться два отельных номера – «стандарт», как было и раньше, и «люкс» или «полулюкс».

Напомним, телеканал объявил о том, что новым ведущим «Ревизора» станет Тищенко еще в апреле. Он, как и остальные претенденты, прошел три этапа кастингов: собеседование, ревизия в смоделированной ситуации и непосредственно реальная проверка заведений.

Фото: Пресс-служба «Нового канала»