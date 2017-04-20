На «Новом канале» стартует «Ревизор с Тищенко»

Сегодня, 25 сентября, в 19:00 на «Новом канале» состоится премьера социального реалити «Ревизор с Тищенко».
Как рассказывает пресс-служба телеканала, одним из нововведений сезона станут весы, на которые ведущий Николай Тищенко будет опускать черные и белые шары в конце каждой ревизии по принципу: если белых шаров больше, заведение получает табличку, черных – остается без награды. При этом после оглашения любого вердикта ведущий остается в заведении, чтобы дать персоналу советы, как улучшить их положение и работу над какими ошибками провести.
Кроме того, на ночь в гостиницах теперь будет оставаться не только ведущий, но и шеф-редактор Анна Жижа, то есть в «Ревизоре с Тищенко» появится женский взгляд на ночевку. В каждом городе будут проверяться два отельных номера – «стандарт», как было и раньше, и «люкс» или «полулюкс».
Напомним, телеканал объявил о том, что новым ведущим «Ревизора» станет Тищенко еще в апреле. Он, как и остальные претенденты, прошел три этапа кастингов: собеседование, ревизия в смоделированной ситуации и непосредственно реальная проверка заведений.
Фото: Пресс-служба «Нового канала»
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