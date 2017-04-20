ТЕЛЕКРИТИКА

На «Новом канале» стартует «Ревизор с Тищенко»

Бизнес

Сегодня, 25 сентября, в 19:00 на «Новом канале» состоится премьера социального реалити «Ревизор с Тищенко».

Как рассказывает пресс-служба телеканала, одним из нововведений сезона станут весы, на которые ведущий Николай Тищенко будет опускать черные и белые шары в конце каждой ревизии по принципу: если белых шаров больше, заведение получает табличку, черных – остается без награды. При этом после оглашения любого вердикта ведущий остается в заведении, чтобы дать персоналу советы, как улучшить их положение и работу над какими ошибками провести.

Дуся

Николай Тищенко – о том, почему ему не нужны советы Фреймут и как не ссориться с коллегами

Кроме того, на ночь в гостиницах теперь будет оставаться не только ведущий, но и шеф-редактор Анна Жижа, то есть в «Ревизоре с Тищенко» появится женский взгляд на ночевку. В каждом городе будут проверяться два отельных номера – «стандарт», как было и раньше, и «люкс» или «полулюкс».

Напомним, телеканал объявил о том, что новым ведущим «Ревизора» станет Тищенко еще в апреле. Он, как и остальные претенденты, прошел три этапа кастингов: собеседование, ревизия в смоделированной ситуации и непосредственно реальная проверка заведений.

Фото: Пресс-служба «Нового канала»

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Сергей Гришин стал заместителем главреда «РБК-Украина»

Бизнес

Креативным продюсером ZIK стал экс-главный режиссер «112 Украина»

Популярное на Телекритике



Бизнес

Сексизм в эфире украинского ТВ

Дуся

Алексей Дурнев станет доктором

Бизнес

Сергей Гришин стал заместителем главреда «РБК-Украина»

Общество

Что не так с протестантами и медиа в Украине