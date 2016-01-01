На «Новом канале» стартует комедийное сериалити о пацанках

В эфире «Нового канала» с 7 ноября начнет выходить комедийное сериалити о пацанках «Пацанки. Новая жизнь», сообщает пресс-служба телеканала.

Его героинями стали Галя Полудневич, Люда Понзель и Юля Чайка («Клеопатра», «БДСМ» и «Чайка» соответственно).

"Успех первого сезона «Від пацанки до панянки» вдохновил нас летом 2016 года на создание еще одного проекта. Мы выбрали трех участниц и отсняли спин-офф «Пацанки. Новая жизнь». Снова получив множество положительных отзывов, взялись за работу над полноценным сериалити", – рассказывает руководитель проекта Юлианна Райцина, уточнив, что в ноябре канал покажет 24 серии.

По словам генерального продюсера Friends Production Алексея Гончаренко, главная фишка «Від пацанки до панянки» – юмор. "Считаю, именно в этом уникальность нашего реалити. Мы решили следовать этому настроению и в сериалити. У нас есть план, которому следуем, погружая героинь в новую жизнь. В этом плане много сюрпризов, розыгрышей и провокаций. Но Галя, Юля и Люда о нем не знают. В этом весь фокус", – добавляет он.

Напомним, спецпроект «Пацанки. Новая жизнь» вышел на «Новом канале» в феврале.

Фото: Пресс-служба «Нового канала»