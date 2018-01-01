На Львовском кинофестивале выступит режиссер фильма Bon Voyage

Сам фестиваль продлится с 6 по 12 августа, а его кинолаборатория – с 10 по 12 августа. В этом году образовательная часть фестиваля богата лекциями, мастер-классами и презентациями. Лабораторию откроет мероприятие под названием Wake'Up в составе международного жюри Львовского кинофестиваля: консультанта Массимилиано Нардулли (Италия), режиссера, обладателя «Каннского льва» и номинанта на «Оскар» Марка Рэймонда Уилкинса (Швейцария), программного координатора фестиваля Docudays Дарьи Бассель (Украина), а также директора фестиваля Ольги Райтер.

За чашкой кофе кинопрофессионалы поделятся своим практическим опытом с аудиторией. Кроме того, Марк Рэймонд Уилкинс проведет мастер-класс по разработке сценариев под названием «Игла в стоге сена». Уилкинс будет говорить также о кинопроизводстве на примере своих последних работ – короткометражных фильмов Twilight, Hotel Pennsylvania и Bon Voyage.

Покажут свои фильмы и ответят на вопросы зрителей молодые режиссеры Павел Остриков (Украина) и Урия Герц (Израиль). Остриков продемонстрирует ленты Mia donna, Golden love и «Выпуск 97». За последнюю украинский режиссер получил награду Молодежного жюри на 70-м Международном кинофестивале в Локарно и приз за лучший короткометражный фильм национального конкурса на 8-м Одесском международном кинофестивале.

В последний день лаборатории состоится допремьерный показ фильма «Рождественские истории» режиссеров Валерии Сочивец (Украина) и Филиппа Сотниченко (Украина).

Подробнее о расписании мероприятий и локациях кинолаборатории можно узнать здесь.

Фото: кадр из фильма Bon Voyage